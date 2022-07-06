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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 липня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 липня

Сьогодні, 6 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 6 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 6 липня

6 липня – 133-й день війни Росії проти України. 187-й день року. Всесвітній день поцілунків (ООН).

Який сьогодні день – 6 липня: національні свята

  • Малаві: Національне свято Республіки Малаві. День Республіки (1964)
  • Коморські Острови: Національне свято Коморських островів. День Незалежності (1975)

Події 6 липня у світі

  • 1253 — відбулася коронація Міндовга, першого та єдиного в історії Литви короля.
  • 1415 — спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус.
  • 1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви.
  • 1483 — коронований Річард III Англійський.
  • 1535 — за звинуваченням у державній зраді страчений англійський гуманіст, лорд-канцлер Томас Мор, пізніше зарахований до лику католицьких святих.
  • 1651 — полковник Мартин Небаба загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва (тепер Білорусь).
  • 1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті «Philosofiae naturalis principia mathematika», в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики.
  • 1785 — долар став національною валютою США.
  • 1809 — за наказом Наполеона Папа Римський Пій VII викрадений з Ватикану і вивезений до Гренобля.
  • 1918 — у Москві почалося збройне повстання лівих есерів проти більшовиків.
  • 1938 — у Французькій республіці відбулася конференція, де розглядалося питання стосовно біженців з Третього рейху. Жодна країна не змогла взяти на себе відповідальність щодо біженців. Конференція виявилася безрезультатною у цьому питанні.
  • 1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.
  • 1958 — Урочисто відкрито Національний експоцентр України («ВДНГ»).
  • 1994 — на екрани США вийшов фільм «Форрест Гамп».
  • 2005 — Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 липня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

6 липня – православні вшановують пам’ять Аграфена Купальниця.

День ангела сьогодні – 6 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Святослав, Герман, Антон, Олександр, Корнилій, Артемій, Мирофан, Федір, Йосип, Олексій, Петро..

 Прикмети на 6 липня:

  • 6 липня соловей не співає – пора ячмінь збирати;
  • наші предки сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість;
  • у день свята в лазні попаритися – здоров’я знайти;
  • дощовий день – на неврожай;
  • дощ в цей день обіцяє ще п’ять днів сирої погоди;
  • за повір’ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми;
  • якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай, щедро насичений вітамінами.

Що не можна робити 6 липня

  • Не рекомендується давати і позичати гроші, інакше ваше фінансове становище різко погіршиться.
  • Православна церква суворо забороняє сваритися з близькими та сумувати – через такі дії ви можете втратити захист Вищих сил.
  • Ніч з 6 на 7 липня вважається Купальською, тож спати не можна – на тих, хто проігнорує заборону, може напасти нечисть.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 липня

Фото: IStock

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