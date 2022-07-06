Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 липня

Сьогодні, 6 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 6 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 6 липня
6 липня – 133-й день війни Росії проти України. 187-й день року. Всесвітній день поцілунків (ООН).
Який сьогодні день – 6 липня: національні свята
- Малаві: Національне свято Республіки Малаві. День Республіки (1964)
- Коморські Острови: Національне свято Коморських островів. День Незалежності (1975)
Події 6 липня у світі
- 1253 — відбулася коронація Міндовга, першого та єдиного в історії Литви короля.
- 1415 — спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус.
- 1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви.
- 1483 — коронований Річард III Англійський.
- 1535 — за звинуваченням у державній зраді страчений англійський гуманіст, лорд-канцлер Томас Мор, пізніше зарахований до лику католицьких святих.
- 1651 — полковник Мартин Небаба загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва (тепер Білорусь).
- 1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті «Philosofiae naturalis principia mathematika», в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики.
- 1785 — долар став національною валютою США.
- 1809 — за наказом Наполеона Папа Римський Пій VII викрадений з Ватикану і вивезений до Гренобля.
- 1918 — у Москві почалося збройне повстання лівих есерів проти більшовиків.
- 1938 — у Французькій республіці відбулася конференція, де розглядалося питання стосовно біженців з Третього рейху. Жодна країна не змогла взяти на себе відповідальність щодо біженців. Конференція виявилася безрезультатною у цьому питанні.
- 1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.
- 1958 — Урочисто відкрито Національний експоцентр України («ВДНГ»).
- 1994 — на екрани США вийшов фільм «Форрест Гамп».
- 2005 — Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
6 липня – православні вшановують пам’ять Аграфена Купальниця.
День ангела сьогодні – 6 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Святослав, Герман, Антон, Олександр, Корнилій, Артемій, Мирофан, Федір, Йосип, Олексій, Петро..
Прикмети на 6 липня:
- 6 липня соловей не співає – пора ячмінь збирати;
- наші предки сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість;
- у день свята в лазні попаритися – здоров’я знайти;
- дощовий день – на неврожай;
- дощ в цей день обіцяє ще п’ять днів сирої погоди;
- за повір’ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми;
- якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай, щедро насичений вітамінами.
Що не можна робити 6 липня
- Не рекомендується давати і позичати гроші, інакше ваше фінансове становище різко погіршиться.
- Православна церква суворо забороняє сваритися з близькими та сумувати – через такі дії ви можете втратити захист Вищих сил.
- Ніч з 6 на 7 липня вважається Купальською, тож спати не можна – на тих, хто проігнорує заборону, може напасти нечисть.
Фото: IStock