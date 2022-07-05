Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 5 липня

Сьогодні, 5 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 5 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 5 липня

5 липня – Міжнародний день бікіні, День звільнення Краматорська і Слов’янська від проросійських терористів.

День звільнення Краматорська і Слов’янська від проросійських терористів – пам’ятна дата, яка відзначається щорічно у день, коли 5 липня 2014 року бойовики сепаратистського угрупування ДНР разом із російськими терористами були витіснені силами українських військових, і над містами піднято прапор України.

Події 5 липня у світі

1941 — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.

— у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера. 1954 — Елвіс Преслі записав свою першу пісню That’s All Right, Mama.

— Елвіс Преслі записав свою першу пісню That’s All Right, Mama. 1965 — у м. Калуш (Івано-Франківська область) став до ладу хімічно-металургійний комбінат.

— у м. Калуш (Івано-Франківська область) став до ладу хімічно-металургійний комбінат. 1965 — у м. Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.

— у м. Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь. 1974 — у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписала Всесвітню поштову конвенцію.

— у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписала Всесвітню поштову конвенцію. 1985 — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см.

— Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см. 1994 — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

5 липня – православні вшановують пам’ять священномученика Євсевія.

День ангела сьогодні – 5 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Геннадій, Юліана.

Прикмети на 5 липня:

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай хлібів і льону.

Якщо на камінні з’явилася волога, чекай дощу.

Увечері з’явилася роса – наступний день буде ясним.

Сон проти 5 липня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 5 липня, віщує події, які відбудуться незабаром.

Що не можна робити 5 липня

Не варто починати важливі справи до вечора — вони не увінчаються успіхом.

Стримуйте емоції і не піддавайтеся спокусам. Будьте обережні на дорогах.

У цей день не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей.

Також сьогодні не можна здійснювати серйозні фінансові операції.

Фото: IStock