Яким би ідеальним не був твій макіяж – приховати можна все, крім … мішків під очима! Існує багато методів боротьби з небажаними припухлостями в області очей. Ми зібрали для тебе найефективніші! Гарна новина – позбутися проблеми можна, не виходячи з дому. Впевнені, після того, як ти «озброїшся» нашими порадами, у мішків під очима не залишиться жодного шансу!

Чому з’являються мішки під очима?

Зараз дивляться

Перед боєм із небажаними припухлостями під очима потрібно обов’язково дізнатися причину їх виникнення. Так ти зрозумієш, які зони потрібно атакувати першими. Пам’ятай, що головні вороги – це брак води в організмі, відсутність сну, шкідлива їжа і зловживання алкоголем. Перемогти мішки під очима зможе тільки здоровий спосіб життя!

Полірування волосся: що це, треба чи ні, скільки коштує?

Методи боротьби з мішками під очима:

Перехід на новий режим харчування і відпочинку – довгий процес. Але його можна прискорити. Записуйте

Водний баланс

Сіль і токсини в організмі провокують набряки, в тому числі і під очима. Прибрати зайву рідину допоможе … вода. Про те, що потрібно випивати до 2 літрів води в день не говорить хіба що лінивий. Для контролю рівня води навіть випустили безкоштовні мобільні додатки. Все просто і доступно, тільки почни робити. Прямо зараз піди і випий чашку води – це буде твій перший удар по мішках під очима.

Холодний компрес

Дві хвилини – і твої припухлості під очима зникнуть! А налякають їх кубики льоду з м’ятної настойки. Рецепт простий: подрібни листя м’яти, приготуй відвар, а отримане зілля заморозь. Головне – пам’ятай, що зловживати такою «холодною зброєю» не можна. Тому тримай лід під очима не довше п’яти хвилин, інакше ризикуєш пошкодити судини. Якщо мішки під очима ніяк не зникають, спробуй застосувати більш радикальний метод боротьби. Використовуй те, що під рукою – звичайні металеві ложки. Просто залиш їх у морозилці на 10 хвилин, а потім прикладай до зони навколо очей, поки ложки не нагріються.

Озбройся ще однією подушкою

Дай організму відновитися – гарненько поспи 8-9 годин. Врахуй, що найкраще відпочивати на спині, а не животі. Для кращого ефекту поклади під шию додаткову подушку або спеціальний валик. Ці маніпуляції допоможуть зайвій рідині перетекти з обличчя, а не накопичитися під очима.

Стретчинг: Що це і як впливає на фігуру

Лікуй шкіру мигдальною олією

Не забудь, що зміцнювати свій організм потрібно не тільки здоровою і корисною їжею, а ще й вітамінами Е і К. Вони зменшать пігментацію і запалення. Гарними ліками для твоєї шкіри буде мигдальне масло. Нанось його на зону під очима щоночі до тих пір, поки твої мішки, нарешті, не відступлять. Пам’ятай, що шкіра під очима дуже тонка і ніжна – не три сильно, щоб її нерозтягнути.

Маски з фруктів і овочів

Фрукти і овочі – твої союзники в боротьбі з припухлостями під очима. Особливо зверни увагу на огірки, картоплю, ківі і полуницю. Маска з цих подрібнених інгридієнтів – це щвидка допомога натуральних антиоксидантів. Так що візьми на замітку! Ще один дієвий рецепт маски: подрібни алое і додай 1/2 соку огірка. Цей компрес прибере мішки під очима за 30 хвилин.

Якщо домашні засоби не приносять видимого ефекту, то обов’язково звернися до лікаря. Удачі в боротьбі за красу!

Фото – IStock