Як приготувати сирники? Для тебе ми підібрали три простих рецепти смачних сирників на будь-який смак. Обирай свій улюблений.
Сирники – це ідеальна страва: корисна, поживна і підійде до будь-якого столу. Якщо ти не вмієш готувати цю страву, саме час навчитись. Жодних особливих навичок не потрібно, тож записуй!
Як приготувати класичні сирники? Рецепт № 1
Класичні сирники: інгредієнти
- 350 г сиру
- 2 яйця
- 6 ст. ложок пшеничного борошна
- 2 ст. ложки цукру
- рослинна олія
Класичні сирники: спосіб приготування покроково
- У глибоку миску виклади сир і ретельно розімни його виделкою, щоб не залишилося грудочок. Всип цукор, п’ять столових ложок борошна, додай яйця і ретельно все перемішай.
- З отриманої маси зліпи кульки, вмочи їх в муку, і злегка пріплюсни долонею, щоб вийшли шайби.
- На сковороду налий соняшникову олію (вибирай рафіновану, щоб сирники не «набралися» ароматом масла) і виклади сирні кружечки.
- Обсмажуй сирники по 1-2 хвилини (до появи золотистої скоринки) з кожного боку.
Готово!
Як зробити сирники з сухофруктами? Рецепт № 2
Сирники з сухофруктами: інгредієнти
- 250 г сиру
- 150 г цукру
- 2 яйця
- 50 г пшеничного борошна
- 1 яблуко
- 60 г сухофруктів
- олія
Сирники з сухофруктами: спосіб приготування покроково
- Сухофрукти на півгодини залий гарячою водою, щоб вони набрякли, якщо це необхідно (стосується особливо родзинок, кураги).
- Через сито перетри сир, додай до нього яйця, цукор, борошно, дрібно нарізані сухофрукти і терте яблуко. Ретельно перемішай.
- А далі роби все, як в рецепті №1: скачай кульки, вмочи в борошно, сплюсни і обсмаж до золотої скоринки. Готово!
Сирники з шоколадом! Рецепт № 3
Сирники з шоколадом: інгредієнти
- 300 г сиру
- 2-3 ст. ложки борошна
- цукрова пудра за смаком
- 1 яйце
- дрібка солі
- 1 ст. ложки какао-порошку
- 50 г чорного шоколаду
- олія
Сирники з шоколадом: спосіб приготування покроково
- У миску виклади сир і розімни його виделкою. Додай борошно, яйце, сіль і цукрову пудру. Гарненько перемішай.
- На дрібній тертці натри шоколад. Додай його і какао-порошок до тіста. Ретельно перемішай все великою ложкою.
- А далі, знову ж таки – все як у рецепті №1!
Подавати сирники можна зі сметаною, згущеним молоком, топінгами, зі свіжими фруктами або варенням. У будь-якому випадку буде смачно!
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