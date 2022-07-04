Фінансовий гороскоп на 2022 рік за знаками зодіаку

Фінансовий гороскоп на 2022 за знаками Зодіаку вже на сайті Нового каналу! Читай матеріал і дізнайся, що чекає на твої фінанси. Читай фінансовий гороскоп на Новий рік 2022

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Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Фінансовий гороскоп на 2022: Овен (21 березня – 20 квітня)

Фінансовий гороскоп на 2022 рік для знака Овен не обіцяє великих успіхів узимку-навесні, але ближче до осені ситуація зміниться. Вам потрібно бережніше ставитися з грошима.

Фінансовий гороскоп на 2022: Телець (21 квітня – 21 травня)

Пропонують суперечку на велику суму? Погоджуйся! Наклеюється покупка нерухомості з підозріло привабливими знижками? Не сумнівайся, бери! Фінансовий гороскоп на 2022 рік для знаку Телець радить довіряти своїй інтуїції, вона тебе точно не підведе! Найуспішніший місяць – січень.

Фінансовий гороскоп на 2022: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Спонтанні витрати та покупки на емоціях – табу! Фінансовий гороскоп на 2022 рік для Близнюків попереджає, що до грошей необхідно ставитись практичніше. Наприклад, не варто стрімголов бігти в магазин, як тільки на горизонті замаячила табличка «Знижки».

Фінансовий гороскоп на 2022: Рак (22 червня – 22 липня)

Навіть не думай пускати на самоплив ці проекти. Над ними потрібно продовжувати роботу, доповнювати новими ідеями. Інакше всі зусилля здуваються, як повітряна кулька. Фінансовий гороскоп на 2022 рік для знаку Рак каже, що найвдаліший місяць – лютий.

Фінансовий гороскоп на 2022: Лев (23 липня – 22 серпня)

Фінансовий гороскоп на 2022 рік для знаку Лев радить: не проґав свій шанс, хапайся за кожну можливість! Зірки кажуть, що їх буде чимало!

Фінансовий гороскоп на 2022: Діва (23 серпня – 23 вересня)

У фінансовому гороскопі на 2022 рік для Дів є важливе попередження: матеріальне становище, що процвітає, може послабити твоє прагнення до подальшого розвитку. Не піддавайся! Найвдаліший місяць – березень.

Фінансовий гороскоп на 2022: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У другій половині року на тебе чекає чималий фінансовий зліт, після чого негативні думки самі зникнуть із твоєї голови. Тримайся! Фінансовий гороскоп на 2022 рік для знаку Терези говорить, що найвдаліший місяць – серпень.

Фінансовий гороскоп на 2022: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Фінансовий гороскоп на 2022 рік для Скорпіонів каже, що вже до літа становище стабілізується: витрати не перевищуватимуть доходи, з’явиться додаткова грошова притока. Найуспішніший місяць – грудень.

Фінансовий гороскоп на 2022: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

У першій половині року ти можеш зірвати великий куш – виграти в лотереї або отримати щедрий подарунок від далекого родича. Фінансовий гороскоп на 2022 рік для знака Стрілець каже, що найвдаліший місяць – квітень.

Фінансовий гороскоп на 2022: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тобі будуть заздрити! А все тому, що фінансовий гороскоп на 2022 рік для знака Козеріг каже, що представники цього знака Зодіаку стануть справжніми везунчиками у грошовому плані.

Фінансовий гороскоп на 2022: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Друга половина року буде дуже прибутковою! Фінансовий гороскоп на 2022 рік для знака Водолій каже, що найвдаліший місяць – листопад.

Фінансовий гороскоп на 2022: Риби (19 лютого – 20 березня)

На тебе чекає справжнє грошове цунамі! Фінансовий гороскоп на 2022 рік для знака Риби каже, що найвдаліший місяць – липень.

Фото: IStock