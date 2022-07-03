Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 липня

Сьогодні, 3 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 3 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 3 липня
3 липня — 130-й день війни Росії проти України. 184-й день року.
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Який сьогодні день – 3 липня: національні свята
- Алжир, Білорусь: День незалежності.
- Куба: вуличне Свято вогнів.
- Аргентина: День біоінженерів, Національний день доповідачів.
Події 3 липня у світі
- 964 — Перемога київського князя Святослава Хороброго над військом Хазарського каганату.
- 1528 — Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого — боротьба з ідеями Реформації
- 1655 — захоплення та спустошення Мінська московськими військами
- 1660 — визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів
- 1700 — підписано Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695 1696 років
- 1885 — українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»
- 1863 — закінчилася битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США
- 1886 — Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год
- 1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
- 1928 — у продажу з’явилися перші телевізори
- 1962 — Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91 % (1 липня). Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни
- 1966 — Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії
- 1973 — у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт
- 1988 — американський крейсер «Вінсеннес» збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб
- 1996 — Борис Єльцин на другий термін вибраний президентом Російської Федерації, набравши 53,82 % голосів (лідер комуністів Г. Зюганов набрав 40,41 %).
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Як православне (церковне) свято сьогодні
3 липня – День пам’яті священномученика Методія, єпископа Патарського.
День ангела сьогодні – 3 липня
День янгола (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Микола, Римма, Хома..
Прикмети на 3 липня:
- Дощ – така погода триватиме ще сорок днів;
- Літає багато павутинок – до вдалого полювання;
- Павуки плетуть павутину – незабаром погода налагодиться;
- Мурахи ховаються в мурашник – до сильних вітрів;
- Перепела голосно кричать – до дощу.
Що не можна робити 3 липня
- Павуків краще не турбувати.
- Не забувайте про обережність на воді.
Фото: IStock