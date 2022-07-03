Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 липня

Сьогодні, 3 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 3 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 3 липня

3 липня — 130-й день війни Росії проти України. 184-й день року.

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Який сьогодні день – 3 липня: національні свята

Алжир, Білорусь: День незалежності.

День незалежності. Куба: вуличне Свято вогнів.

вуличне Свято вогнів. Аргентина: День біоінженерів, Національний день доповідачів.

Події 3 липня у світі

964 — Перемога київського князя Святослава Хороброго над військом Хазарського каганату.

— Перемога київського князя Святослава Хороброго над військом Хазарського каганату. 1528 — Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого — боротьба з ідеями Реформації

— Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого — боротьба з ідеями Реформації 1655 — захоплення та спустошення Мінська московськими військами

— захоплення та спустошення Мінська московськими військами 1660 — визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів

— визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів 1700 — підписано Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695 1696 років

— підписано Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695 1696 років 1885 — українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»

— українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая» 1863 — закінчилася битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США

— закінчилася битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США 1886 — Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год

— Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год 1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України

— Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України 1928 — у продажу з’явилися перші телевізори

— у продажу з’явилися перші телевізори 1962 — Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91 % (1 липня). Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни

— Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91 % (1 липня). Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни 1966 — Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії

— Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії 1973 — у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт

— у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт 1988 — американський крейсер «Вінсеннес» збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб

— американський крейсер «Вінсеннес» збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб 1996 — Борис Єльцин на другий термін вибраний президентом Російської Федерації, набравши 53,82 % голосів (лідер комуністів Г. Зюганов набрав 40,41 %).

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Як православне (церковне) свято сьогодні

3 липня – День пам’яті священномученика Методія, єпископа Патарського.

День ангела сьогодні – 3 липня

День янгола (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Микола, Римма, Хома..

Прикмети на 3 липня:

Дощ – така погода триватиме ще сорок днів;

Літає багато павутинок – до вдалого полювання;

Павуки плетуть павутину – незабаром погода налагодиться;

Мурахи ховаються в мурашник – до сильних вітрів;

Перепела голосно кричать – до дощу.

Що не можна робити 3 липня

Павуків краще не турбувати.

Не забувайте про обережність на воді.

Фото: IStock