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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 липня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 липня

Сьогодні, 3 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 3 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 3 липня

3 липня — 130-й день війни Росії проти України. 184-й день року.

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Який сьогодні день – 3 липня: національні свята

  • Алжир, Білорусь: День незалежності.
  • Куба: вуличне Свято вогнів.
  • Аргентина: День біоінженерів, Національний день доповідачів.

Події 3 липня у світі

  • 964 — Перемога київського князя Святослава Хороброго над військом Хазарського каганату.
  • 1528 — Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого — боротьба з ідеями Реформації
  • 1655 — захоплення та спустошення Мінська московськими військами
  • 1660 — визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів
  • 1700 — підписано Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695 1696 років
  • 1885 — українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая»
  • 1863 — закінчилася битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США
  • 1886 — Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год
  • 1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
  • 1928 — у продажу з’явилися перші телевізори
  • 1962 — Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91 % (1 липня). Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни
  • 1966 — Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії
  • 1973 — у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт
  • 1988 — американський крейсер «Вінсеннес» збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб
  • 1996 — Борис Єльцин на другий термін вибраний президентом Російської Федерації, набравши 53,82 % голосів (лідер комуністів Г. Зюганов набрав 40,41 %).

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 липня

Як православне (церковне) свято сьогодні

3 липня – День пам’яті священномученика Методія, єпископа Патарського.

День ангела сьогодні – 3 липня

День янгола (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Микола, Римма, Хома..

Прикмети на 3 липня:

  • Дощ – така погода триватиме ще сорок днів;
  • Літає багато павутинок – до вдалого полювання;
  • Павуки плетуть павутину – незабаром погода налагодиться;
  • Мурахи ховаються в мурашник – до сильних вітрів;
  • Перепела голосно кричать – до дощу.

Що не можна робити 3 липня

  • Павуків краще не турбувати.
  • Не забувайте про обережність на воді.

Фото: IStock

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