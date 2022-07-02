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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 липня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 липня

Сьогодні, 2 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 2 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 2 липня

2 липня – День податківця в Україні, Міжнародний день спортивної журналістики.

Події 2 липня у світі

  • 1499 – кораблі експедиції Охеда підійшли до північного узбережжя Південної Америки
  • 1776 – другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення Америки від Великобританії
  • 1918 – Гетьман Скоропадський ввів українське громадянство
  • 1924 – створена Міжнародна асоціація спортивної преси
  • 1932 – Створена Донецька область зі столицею в Бахмуті
  • 1947 – В. М. Молотов у Парижі підтвердив, що СРСР в плані Маршалла брати участь не буде
  • 1951 – Правда засудила вірш В. Сосюри Любіть Україну
  • 1976 – У Києві відкрився пам’ятник жертвам фашистського розстрілу в Бабиному Яру
  • 1993 – в Києві створено Конгрес Українських Націоналістів
  • 2001 – У США пацієнту імплантовано портативне штучне серце AbioCor
  • 2002 – Стів Фоссетт завершує першу у світі кругосвітню подорож на повітряній кулі
  • 2009 – Індія скасувала кримінальне переслідування осіб гомосексуальної орієнтації

Яке православне (церковне) свято сьогодні

2 липня – в православній церкві вшановують мученика Зосима. 

День ангела сьогодні – 2 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Марія, Тадей. 

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 липня

 Прикмети на 2 липня:

  • Які рослини сьогодні запилюють бджоли, у тих буде найбільший урожай.
  • Вечірня веселка обіцяє гарну погоду.
  • Якщо кіт ховається в прохолодне місце, то наступні дні будуть спекотними.
  • Дощ у першій половині дня – до затяжної негоди, у другій половині-до гарної погоди.
  • Якщо до обіду на небі були хмари, а після обіду вони зникли, то дощі випадуть нескоро.

Що не можна робити 2 липня

  • Не можна вважати бджіл на пасіці, інакше вони переведуться.
  • Суворо заборонено вбивати бджіл сьогодні.
  • Продавати мед сьогодні – до збитків у пасічника, але можна віддати його задарма.
  • Сьогодні не можна давати в борг, інакше гроші вам ніколи не повернуть.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 липня

Фото: IStock

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