Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 липня

Сьогодні, 2 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 2 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 2 липня

2 липня – День податківця в Україні, Міжнародний день спортивної журналістики.

Події 2 липня у світі

1499 – кораблі експедиції Охеда підійшли до північного узбережжя Південної Америки

1776 – другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення Америки від Великобританії

1918 – Гетьман Скоропадський ввів українське громадянство

1924 – створена Міжнародна асоціація спортивної преси

1932 – Створена Донецька область зі столицею в Бахмуті

1947 – В. М. Молотов у Парижі підтвердив, що СРСР в плані Маршалла брати участь не буде

1951 – Правда засудила вірш В. Сосюри Любіть Україну

1976 – У Києві відкрився пам’ятник жертвам фашистського розстрілу в Бабиному Яру

1993 – в Києві створено Конгрес Українських Націоналістів

2001 – У США пацієнту імплантовано портативне штучне серце AbioCor

2002 – Стів Фоссетт завершує першу у світі кругосвітню подорож на повітряній кулі

2009 – Індія скасувала кримінальне переслідування осіб гомосексуальної орієнтації

Яке православне (церковне) свято сьогодні

2 липня – в православній церкві вшановують мученика Зосима.

День ангела сьогодні – 2 липня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Марія, Тадей.

Прикмети на 2 липня:

Які рослини сьогодні запилюють бджоли, у тих буде найбільший урожай.

Вечірня веселка обіцяє гарну погоду.

Якщо кіт ховається в прохолодне місце, то наступні дні будуть спекотними.

Дощ у першій половині дня – до затяжної негоди, у другій половині-до гарної погоди.

Якщо до обіду на небі були хмари, а після обіду вони зникли, то дощі випадуть нескоро.

Що не можна робити 2 липня

Не можна вважати бджіл на пасіці, інакше вони переведуться.

Суворо заборонено вбивати бджіл сьогодні.

Продавати мед сьогодні – до збитків у пасічника, але можна віддати його задарма.

Сьогодні не можна давати в борг, інакше гроші вам ніколи не повернуть.

Фото: IStock