Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 липня

Сьогодні, 2 липня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 2 липня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 2 липня
2 липня – День податківця в Україні, Міжнародний день спортивної журналістики.
Події 2 липня у світі
- 1499 – кораблі експедиції Охеда підійшли до північного узбережжя Південної Америки
- 1776 – другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення Америки від Великобританії
- 1918 – Гетьман Скоропадський ввів українське громадянство
- 1924 – створена Міжнародна асоціація спортивної преси
- 1932 – Створена Донецька область зі столицею в Бахмуті
- 1947 – В. М. Молотов у Парижі підтвердив, що СРСР в плані Маршалла брати участь не буде
- 1951 – Правда засудила вірш В. Сосюри Любіть Україну
- 1976 – У Києві відкрився пам’ятник жертвам фашистського розстрілу в Бабиному Яру
- 1993 – в Києві створено Конгрес Українських Націоналістів
- 2001 – У США пацієнту імплантовано портативне штучне серце AbioCor
- 2002 – Стів Фоссетт завершує першу у світі кругосвітню подорож на повітряній кулі
- 2009 – Індія скасувала кримінальне переслідування осіб гомосексуальної орієнтації
Яке православне (церковне) свято сьогодні
2 липня – в православній церкві вшановують мученика Зосима.
День ангела сьогодні – 2 липня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Марія, Тадей.
Прикмети на 2 липня:
- Які рослини сьогодні запилюють бджоли, у тих буде найбільший урожай.
- Вечірня веселка обіцяє гарну погоду.
- Якщо кіт ховається в прохолодне місце, то наступні дні будуть спекотними.
- Дощ у першій половині дня – до затяжної негоди, у другій половині-до гарної погоди.
- Якщо до обіду на небі були хмари, а після обіду вони зникли, то дощі випадуть нескоро.
Що не можна робити 2 липня
- Не можна вважати бджіл на пасіці, інакше вони переведуться.
- Суворо заборонено вбивати бджіл сьогодні.
- Продавати мед сьогодні – до збитків у пасічника, але можна віддати його задарма.
- Сьогодні не можна давати в борг, інакше гроші вам ніколи не повернуть.
Фото: IStock