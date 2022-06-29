Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 30 червня

Сьогодні, 30 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 30 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 30 червня

За православним церковним календарем 30 червня День вшанування пам’яті мучеників Мануїла, Савелія та Ісмаїла (Мануйлів день).

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Цікаво, що до приходу християнства 30 червня слов’яни зустрічали інше свято – день поклоніння Богу Сонця – Ярилі, а свято називалося «Ярилки».

30 червня у світі відзначають Міжнародний день парламентаризму та День Астероїда

30 червня також Міжнародний день економіста та День соціальних мереж

У Гватемалі 30 червня святкують День армії

У Данії – День народження графині Олександри, колишньої дружини принца Йоахіма

У Демократичній Республіці Конго – День незалежності.

У Судані – День перевороту (1989).

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Події 30 червня у світі

30 червня 1810 Наполеон включив окуповану Голландію до складу Французької імперії.

30 червня 1893 року у ПАР, на руднику Яхерсфонтейн знайдено алмаз «Ексельсіор» вагою 995 карат.

30 червня 1894 року у Лондоні відкрили знаменитий Тауерський міст.

Того ж дня Корея оголосила незалежність від Китаю.

30 червня 1905 року Альберт Ейнштейн у статті «Про електродинаміку тіл, що рухаються» виклав основи Спеціальної теорії відносності.

Цього дня в 1936 році було надруковано перший тираж роману Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром».

30 червня 1948 року вчені Вільям Шоклі, Уолтер Браттейн і Джон Бардін з Bell Laboratories оголосили про створення транзистора.

30 червня 1964 року отримано перші фотографії Місяця зблизька.

30 червня 1992 року було ухвалено закон про поділ повноважень між державними органами України та автономної республіки Крим.

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День ангела сьогодні – 30 червня

Сьогодні 30 червня іменини (День ангела) у Аверкія, Ізмаїла, Максима, Мануїла, Пелагеї, Савелія.

Прикмети на 30 червня

Якщо у цей день побачите багато дощових черв’яків – до опадів.

Вечірня веселка 30 червня – до теплої погоди та сонця.

Поява червоного місяця – на дощ.

Гроза у цей день 30 червня – до хорошого врожаю.

А якщо сьогодні піде сильний дощ, чекайте на сніжну зиму.

Що можна робити 30 червня

У Мануйлів день традиційно влаштовують ярмарки, народні гуляння з хороводами та народними співами. На берегах річок та озер розпалюють великі багаття та готують страви з яєць.

Раніше було прийнято, щоб господині цього дня пекли круглі буханці хліба, як данину Ярилу, сонцю.

Що не можна робити 30 червня

У цей день після заходу сонця не можна виходити надвір. За повір’ями, 30 червня в цей час активізуються злі духи.

30 червня не можна пліткувати, обговорювати інших і лихословити, накликаєте на себе біду.

Не можна цього дня і прибирати підлогу, особливо, підмітати віником – можна вимести щастя та удачу з дому.

Не рекомендується 30 червня допомагати незнайомцям і позичати речі та грощі, можна накликати лихо.

Сьогодні молодим дівчатам не варто купатися у відкритих водоймах, русалки на дно потягнуть.

Фото: IStock