Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 30 червня

Сьогодні, 30 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 30 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 30 червня
За православним церковним календарем 30 червня День вшанування пам’яті мучеників Мануїла, Савелія та Ісмаїла (Мануйлів день).
Цікаво, що до приходу християнства 30 червня слов’яни зустрічали інше свято – день поклоніння Богу Сонця – Ярилі, а свято називалося «Ярилки».
- 30 червня у світі відзначають Міжнародний день парламентаризму та День Астероїда
- 30 червня також Міжнародний день економіста та День соціальних мереж
- У Гватемалі 30 червня святкують День армії
- У Данії – День народження графині Олександри, колишньої дружини принца Йоахіма
- У Демократичній Республіці Конго – День незалежності.
- У Судані – День перевороту (1989).
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Події 30 червня у світі
- 30 червня 1810 Наполеон включив окуповану Голландію до складу Французької імперії.
- 30 червня 1893 року у ПАР, на руднику Яхерсфонтейн знайдено алмаз «Ексельсіор» вагою 995 карат.
- 30 червня 1894 року у Лондоні відкрили знаменитий Тауерський міст.
- Того ж дня Корея оголосила незалежність від Китаю.
- 30 червня 1905 року Альберт Ейнштейн у статті «Про електродинаміку тіл, що рухаються» виклав основи Спеціальної теорії відносності.
- Цього дня в 1936 році було надруковано перший тираж роману Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром».
- 30 червня 1948 року вчені Вільям Шоклі, Уолтер Браттейн і Джон Бардін з Bell Laboratories оголосили про створення транзистора.
- 30 червня 1964 року отримано перші фотографії Місяця зблизька.
- 30 червня 1992 року було ухвалено закон про поділ повноважень між державними органами України та автономної республіки Крим.
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День ангела сьогодні – 30 червня
Сьогодні 30 червня іменини (День ангела) у Аверкія, Ізмаїла, Максима, Мануїла, Пелагеї, Савелія.
Прикмети на 30 червня
- Якщо у цей день побачите багато дощових черв’яків – до опадів.
- Вечірня веселка 30 червня – до теплої погоди та сонця.
- Поява червоного місяця – на дощ.
- Гроза у цей день 30 червня – до хорошого врожаю.
- А якщо сьогодні піде сильний дощ, чекайте на сніжну зиму.
Що можна робити 30 червня
У Мануйлів день традиційно влаштовують ярмарки, народні гуляння з хороводами та народними співами. На берегах річок та озер розпалюють великі багаття та готують страви з яєць.
Раніше було прийнято, щоб господині цього дня пекли круглі буханці хліба, як данину Ярилу, сонцю.
Що не можна робити 30 червня
- У цей день після заходу сонця не можна виходити надвір. За повір’ями, 30 червня в цей час активізуються злі духи.
- 30 червня не можна пліткувати, обговорювати інших і лихословити, накликаєте на себе біду.
- Не можна цього дня і прибирати підлогу, особливо, підмітати віником – можна вимести щастя та удачу з дому.
- Не рекомендується 30 червня допомагати незнайомцям і позичати речі та грощі, можна накликати лихо.
- Сьогодні молодим дівчатам не варто купатися у відкритих водоймах, русалки на дно потягнуть.
Фото: IStock