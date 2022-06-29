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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 червня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 червня

Сьогодні, 29 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 29 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 29 червня

29 червня  — 126-й день війни Росії проти України. 180-й день року.

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Який сьогодні день – 29 червня: національні свята

  • Сейшельські Острови: День незалежності.
  • Еквадор: День інженера.
  • Нідерланди: День ветеранів.
  • Гренада: День рибалки.
  • Непал: Національний день рису.

Події 29 червня у світі

  • 1174 — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році.
  • 1236 — хрестоносці захопили Кордову.
  • 1575 — в ході битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримали перемогу над кіннотою роду Такеда. Розпочався масовий перехід самурайських армій на вогнепальну зброю.
  • 1579 — іспанські війська вчинили масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.
  • 1613 — у Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» загорівся і вщент згорів театр «Глобус».
  • 1644 — в битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромила парламентські війська.Конотопська битва (малюнок, 2010)
  • 1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького
  • 1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР
  • 1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 червня

Як православне (церковне) свято сьогодні

29 червня – День пам’яті святителя Тихона, єпископа Амафунтського.

День ангела сьогодні – 29 червня

День янгола (іменини) сьогодні святкують: Евтропій, Тигрій, Тихон, Михайло, Петро, Павло.

Прикмети на 29 червня:

  • Дрібний дощ – негода триватиме довго;
  • Папороть згорнув листя з самого ранку – наступний день буде дуже спекотним;
  • У кульбаби, польового в’юна або гвоздики закриті квітки – до швидкої негоди.

Що не можна робити 29 червня

  • Не робіть нічого важливого, перенесіть заручини або весілля. Можливі конфлікти. Також будьте обережнішими – є ймовірність аварій, крадіжок і втрат.

Фото: IStock

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