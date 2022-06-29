Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 червня

Сьогодні, 29 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 29 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 29 червня

29 червня — 126-й день війни Росії проти України. 180-й день року.

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Який сьогодні день – 29 червня: національні свята

Сейшельські Острови: День незалежності.

День незалежності. Еквадор: День інженера.

День інженера. Нідерланди: День ветеранів.

День ветеранів. Гренада: День рибалки.

День рибалки. Непал: Національний день рису.

Події 29 червня у світі

1174 — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році.

— Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році. 1236 — хрестоносці захопили Кордову.

— хрестоносці захопили Кордову. 1575 — в ході битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримали перемогу над кіннотою роду Такеда. Розпочався масовий перехід самурайських армій на вогнепальну зброю.

— в ході битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримали перемогу над кіннотою роду Такеда. Розпочався масовий перехід самурайських армій на вогнепальну зброю. 1579 — іспанські війська вчинили масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.

— іспанські війська вчинили масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт. 1613 — у Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» загорівся і вщент згорів театр «Глобус».

— у Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» загорівся і вщент згорів театр «Глобус». 1644 — в битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромила парламентські війська.Конотопська битва (малюнок, 2010)

— в битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромила парламентські війська.Конотопська битва (малюнок, 2010) 1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького

— у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького 1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР

— Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР 1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

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Як православне (церковне) свято сьогодні

29 червня – День пам’яті святителя Тихона, єпископа Амафунтського.

День ангела сьогодні – 29 червня

День янгола (іменини) сьогодні святкують: Евтропій, Тигрій, Тихон, Михайло, Петро, Павло.

Прикмети на 29 червня:

Дрібний дощ – негода триватиме довго;

Папороть згорнув листя з самого ранку – наступний день буде дуже спекотним;

У кульбаби, польового в’юна або гвоздики закриті квітки – до швидкої негоди.

Що не можна робити 29 червня

Не робіть нічого важливого, перенесіть заручини або весілля. Можливі конфлікти. Також будьте обережнішими – є ймовірність аварій, крадіжок і втрат.

Фото: IStock