Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 червня

Сьогодні, 29 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 29 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 29 червня
29 червня — 126-й день війни Росії проти України. 180-й день року.
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Який сьогодні день – 29 червня: національні свята
- Сейшельські Острови: День незалежності.
- Еквадор: День інженера.
- Нідерланди: День ветеранів.
- Гренада: День рибалки.
- Непал: Національний день рису.
Події 29 червня у світі
- 1174 — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з’явилася в 1430 році.
- 1236 — хрестоносці захопили Кордову.
- 1575 — в ході битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримали перемогу над кіннотою роду Такеда. Розпочався масовий перехід самурайських армій на вогнепальну зброю.
- 1579 — іспанські війська вчинили масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.
- 1613 — у Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» загорівся і вщент згорів театр «Глобус».
- 1644 — в битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромила парламентські війська.Конотопська битва (малюнок, 2010)
- 1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького
- 1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР
- 1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.
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Як православне (церковне) свято сьогодні
29 червня – День пам’яті святителя Тихона, єпископа Амафунтського.
День ангела сьогодні – 29 червня
День янгола (іменини) сьогодні святкують: Евтропій, Тигрій, Тихон, Михайло, Петро, Павло.
Прикмети на 29 червня:
- Дрібний дощ – негода триватиме довго;
- Папороть згорнув листя з самого ранку – наступний день буде дуже спекотним;
- У кульбаби, польового в’юна або гвоздики закриті квітки – до швидкої негоди.
Що не можна робити 29 червня
- Не робіть нічого важливого, перенесіть заручини або весілля. Можливі конфлікти. Також будьте обережнішими – є ймовірність аварій, крадіжок і втрат.
Фото: IStock