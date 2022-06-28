Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 червня

Сьогодні, 28 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 28 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Фінансовий гороскоп на червень 2022: прогноз для всіх знаків зодіаку

Related video

Який сьогодні день – 28 червня

28 червня – 125-й день війни Росії проти України. 179-й день року.

28 червня – важливий день для України – День Конституції України. Визначна подія сталася саме 28 червня 1996 року. І відтоді це – державне свято. Конституція – це основний закон, адже вона займає верховну позицію над усіма іншими законами. Цього року День Конституції Укроаїни набув особливого значення. Адже 24 лютого 2022 року росія напала на Україну, щодня країна-агресор нищить наші міста та вбиває невинних людей. Саме зараз народ України бореться за свої права та свободи, які написані у Конституції.

Привітання з Днем Конституції України в віршах

Вітання з Днем Конституції України 2022 у віршах, СМС і прозі

Також 28 червня – Міжнародний день соціального бізнесу.

А ще 28 червня – Міжнародний день пірсингу.

Події 28 червня у світі

1389 рік — проходить битва на Косовому полі;

1569 рік — підписують Люблінську унію, яка об’єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;

1635 рік — на Карибських островах засновують французьку колонію Гваделупа;

1644 рік — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше виходить на сцену під псевдонімом Мольєр;

1651 рік — починається битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира;

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька «Чорна рада», на якій гетьманом Лівобережної України обрирають промосковського Івана Брюховецького;

1778 рік — Монмутський бій під час війни за незалежність Америки;

1812 рік — війська Наполеона вступають до Вільня;

1902 рік — Конгрес США затверджує Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку;

1914 рік — у Сараєво вбивають спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни;

1917 рік — на засіданні Малої Ради сформували перший український уряд — Генеральний Секретаріат;

1919 рік — підписують Версальський договір;

1934 рік — в США ухвалюють закон Фрейзера-Лемке з метою поліпшення положення фермерів;

1941 рік — створюють перший загін Поліської Січі;

1988 рік — Іван Павло II публікує апостольську конституцію «Pastor Bonus» щодо реорганізації Римської Курії;

1992 рік — «Сигнальщик» стає першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор;

1996 рік — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України приймають Конституцію України;

2012 рік — ООН проголошує Міжнародний День Щастя.

Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ

Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Яке православне (церковне) свято сьогодні

28 червня – день пам’яті святого пророка Амоса.

День ангела сьогодні – 28 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Михайло, Єфрем, Григорій, Федір, Семен, Кіра.

Прикмети на 28 червня:

багато роси вранці – рік буде родючим;

хмари жовтого відтінку – на наступний день чекайте дощ;

сильний густий туман – випадуть опади;

дощ ллє 28 червня – урожай жита виявиться мізерним.

Що не можна робити 28 червня

Згідно з народними повір’ями, цей день вважається нещасливим – саме сьогодні відбувається безліч пожеж, повеней і стихійних лих.

Краще сьогодні не веселитися і з дому не виходити без особливої потреби.

Також не рекомендується ходити в ліс, до річки або на луг – нечиста сила особливо активна в цих місцях і може забрати душу людини з собою.

Фото: IStock