Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 червня

Сьогодні, 27 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 27 червня
27 червня – День мікро-, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома, День народження банкомату.
Події 27 червня у світі
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
27 червня – День пророка Єлисея, святителя Мефодія.
День ангела сьогодні – 27 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола та Володимир.
Прикмети на 27 червня:
Що не можна робити 27 червня
Фото: IStock