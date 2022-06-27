Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 червня

Сьогодні, 27 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 27 червня

27 червня – День мікро-, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома, День народження банкомату.

Події 27 червня у світі

1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького;

— у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького; 1871 — єна стала новою грошовою одиницею Японської імперії;

— єна стала новою грошовою одиницею Японської імперії; 1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота;

— у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота; 1964 — у Вашингтоні відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку;

— у Вашингтоні відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку; 1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

27 червня – День пророка Єлисея, святителя Мефодія.

День ангела сьогодні – 27 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола та Володимир.

Прикмети на 27 червня:

Дощ на Єлисея – 7 тижнів дощі будуть.

Горобці зранку купаються в пилу, після обіду буде дощ.

Журавель танцює на потепління.

Що не можна робити 27 червня

Слід відмовитися від алкоголю і, наскільки це можливо, від лікарських препаратів.

Також не варто наїдатися, навпаки, краще трохи поголодувати.

Не варто позичати сьогодні комусь гроші.

Фото: IStock