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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 червня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 червня

Сьогодні, 27 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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27 червня – День мікро-, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома, День народження банкомату.

Події 27 червня у світі

  • 1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького;
  • 1871 — єна стала новою грошовою одиницею Японської імперії;
  • 1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота;
  • 1964 — у Вашингтоні відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку;
  • 1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 червня

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 Прикмети на 27 червня:

  • Дощ на Єлисея – 7 тижнів дощі будуть.
  • Горобці зранку купаються в пилу, після обіду буде дощ.
  • Журавель танцює на потепління.

Що не можна робити 27 червня

  • Слід відмовитися від алкоголю і, наскільки це можливо, від лікарських препаратів.
  • Також не варто наїдатися, навпаки, краще трохи поголодувати.
  • Не варто позичати сьогодні комусь гроші.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 червня

Фото: IStock

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