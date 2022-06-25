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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 червня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 червня

Сьогодні, 25 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 25 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 25 червня

25 червня  — 122-й день війни Росії проти України. 176-й день року.

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Який сьогодні день – 25 червня: національні свята

  • Україна: День митника України (з 2020)
  • Словенія: Національне свято Словенії, День державності (1991)
  • Мозамбік: Національне свято Мозамбіку, День незалежності (1975)
  • Хорватія: Пам’ятний день Хорватії. День незалежності (1991)
  • Гватемала: День вчителя.
  • Філіппіни: День посадки дерев.
  • США: День штату Вірджинія (1788), Національний день сома.

Події 25 червня у світі

  • 1439 — Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.
  • 1530 — Зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу виклав основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах. Назване «Аугсбурзьке сповідання», воно встановлювало обрядову сторону лютеранства, принцип підпорядкування церкви державі і відображало прагнення вождів лютеранства до компромісу з католицизмом. Імператор Карл V відхилив його, зажадавши повернення реформаторів в лоно католицької церкви, що привело до довгих років боротьби між католицькими і протестантськими князями Священної Римської імперії.
  • 1580 — Опублікована «Книга згоди», в якій були викладені основи лютеранства.
  • 1783 — Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.
  • 1857 — Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера «Квіти зла».
  • 1863 — сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.
  • 1872 — В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів.
  • 1878 — Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.
  • 1923 — Партіарх Московський і Всієї Русі Тихон звільнений з ув’язнення в обмін на визнання легітимності ним радянської влади, засудження контрреволюційних дій і заклик до співпраці з властями.
  • 1939 — у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов’язані з ним установи ліквідовано.
  • 1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.
  • 1957 — створили іграшку «літаюча тарілка».
  • 1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.
  • 1991 — Прийнятий Закон України «Про митну справу в Україні».

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 червня

Як православне (церковне) свято сьогодні

25 червня – День пам’яті преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського.

День ангела сьогодні – 25 червня

День янгола (іменини) сьогодні святкують: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія.

Прикмети на 25 червня:

  • Багато білок в саду і лісі – до дощового року.
  • Туман і роса ввечері віщують гарну погоду найближчими днями.
  • Ластівки високо літають – до дощу.
  • Якщо хмари в цей день білосніжні, то можливий град.

Що не можна робити 25 червня

  • Не можна у цей день виносити сміття та бруд з дому;
  • Не бажано сьогодні сваритися та гніватися на рідних;
  • Не варто сьогодні давати гроші у борг, адже вони можуть ніколи не повернутися;
  • Не бажано налягати на жирну їжу та алкоголь у цей день.

Фото: IStock

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