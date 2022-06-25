Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 червня

Сьогодні, 25 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 25 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 25 червня

25 червня — 122-й день війни Росії проти України. 176-й день року.

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Який сьогодні день – 25 червня: національні свята

Україна: День митника України (з 2020)

День митника України (з 2020) Словенія: Національне свято Словенії, День державності (1991)

Національне свято Словенії, День державності (1991) Мозамбік: Національне свято Мозамбіку, День незалежності (1975)

Національне свято Мозамбіку, День незалежності (1975) Хорватія: Пам’ятний день Хорватії. День незалежності (1991)

Пам’ятний день Хорватії. День незалежності (1991) Гватемала: День вчителя.

День вчителя. Філіппіни: День посадки дерев.

День посадки дерев. США: День штату Вірджинія (1788), Національний день сома.

Події 25 червня у світі

1439 — Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.

— Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади. 1530 — Зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу виклав основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах. Назване «Аугсбурзьке сповідання», воно встановлювало обрядову сторону лютеранства, принцип підпорядкування церкви державі і відображало прагнення вождів лютеранства до компромісу з католицизмом. Імператор Карл V відхилив його, зажадавши повернення реформаторів в лоно католицької церкви, що привело до довгих років боротьби між католицькими і протестантськими князями Священної Римської імперії.

— Зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу виклав основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах. Назване «Аугсбурзьке сповідання», воно встановлювало обрядову сторону лютеранства, принцип підпорядкування церкви державі і відображало прагнення вождів лютеранства до компромісу з католицизмом. Імператор Карл V відхилив його, зажадавши повернення реформаторів в лоно католицької церкви, що привело до довгих років боротьби між католицькими і протестантськими князями Священної Римської імперії. 1580 — Опублікована «Книга згоди», в якій були викладені основи лютеранства.

— Опублікована «Книга згоди», в якій були викладені основи лютеранства. 1783 — Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.

— Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню. 1857 — Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера «Квіти зла».

— Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера «Квіти зла». 1863 — сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.

— сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців. 1872 — В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів.

— В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів. 1878 — Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.

— Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії. 1923 — Партіарх Московський і Всієї Русі Тихон звільнений з ув’язнення в обмін на визнання легітимності ним радянської влади, засудження контрреволюційних дій і заклик до співпраці з властями.

— Партіарх Московський і Всієї Русі Тихон звільнений з ув’язнення в обмін на визнання легітимності ним радянської влади, засудження контрреволюційних дій і заклик до співпраці з властями. 1939 — у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов’язані з ним установи ліквідовано.

— у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов’язані з ним установи ліквідовано. 1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.

— армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна. 1957 — створили іграшку «літаюча тарілка».

— створили іграшку «літаюча тарілка». 1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.

— Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії. 1991 — Прийнятий Закон України «Про митну справу в Україні».

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Як православне (церковне) свято сьогодні

25 червня – День пам’яті преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського.

День ангела сьогодні – 25 червня

День янгола (іменини) сьогодні святкують: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія.

Прикмети на 25 червня:

Багато білок в саду і лісі – до дощового року.

Туман і роса ввечері віщують гарну погоду найближчими днями.

Ластівки високо літають – до дощу.

Якщо хмари в цей день білосніжні, то можливий град.

Що не можна робити 25 червня

Не можна у цей день виносити сміття та бруд з дому;

Не бажано сьогодні сваритися та гніватися на рідних;

Не варто сьогодні давати гроші у борг, адже вони можуть ніколи не повернутися;

Не бажано налягати на жирну їжу та алкоголь у цей день.

Фото: IStock