Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 червня

Сьогодні, 25 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 25 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 25 червня
25 червня — 122-й день війни Росії проти України. 176-й день року.
Фінансовий гороскоп на червень 2022: прогноз для всіх знаків зодіаку
Який сьогодні день – 25 червня: національні свята
- Україна: День митника України (з 2020)
- Словенія: Національне свято Словенії, День державності (1991)
- Мозамбік: Національне свято Мозамбіку, День незалежності (1975)
- Хорватія: Пам’ятний день Хорватії. День незалежності (1991)
- Гватемала: День вчителя.
- Філіппіни: День посадки дерев.
- США: День штату Вірджинія (1788), Національний день сома.
Події 25 червня у світі
- 1439 — Базельський собор оголосив римського папу Євгенія IV єретиком і позбавив його влади.
- 1530 — Зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу виклав основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах. Назване «Аугсбурзьке сповідання», воно встановлювало обрядову сторону лютеранства, принцип підпорядкування церкви державі і відображало прагнення вождів лютеранства до компромісу з католицизмом. Імператор Карл V відхилив його, зажадавши повернення реформаторів в лоно католицької церкви, що привело до довгих років боротьби між католицькими і протестантськими князями Священної Римської імперії.
- 1580 — Опублікована «Книга згоди», в якій були викладені основи лютеранства.
- 1783 — Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.
- 1857 — Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера «Квіти зла».
- 1863 — сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.
- 1872 — В Німецькій імперії заборонена діяльність Ордена єзуїтів.
- 1878 — Почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.
- 1923 — Партіарх Московський і Всієї Русі Тихон звільнений з ув’язнення в обмін на визнання легітимності ним радянської влади, засудження контрреволюційних дій і заклик до співпраці з властями.
- 1939 — у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов’язані з ним установи ліквідовано.
- 1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.
- 1957 — створили іграшку «літаюча тарілка».
- 1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.
- 1991 — Прийнятий Закон України «Про митну справу в Україні».
Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ
Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям
Як православне (церковне) свято сьогодні
25 червня – День пам’яті преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського.
День ангела сьогодні – 25 червня
День янгола (іменини) сьогодні святкують: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія.
Прикмети на 25 червня:
- Багато білок в саду і лісі – до дощового року.
- Туман і роса ввечері віщують гарну погоду найближчими днями.
- Ластівки високо літають – до дощу.
- Якщо хмари в цей день білосніжні, то можливий град.
Що не можна робити 25 червня
- Не можна у цей день виносити сміття та бруд з дому;
- Не бажано сьогодні сваритися та гніватися на рідних;
- Не варто сьогодні давати гроші у борг, адже вони можуть ніколи не повернутися;
- Не бажано налягати на жирну їжу та алкоголь у цей день.
Фото: IStock