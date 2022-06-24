Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 червня

Сьогодні, 26 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 26 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 26 червня

За православним церковним календарем сьогодні 26 червня вшановують пам’ять мучениці Акіліни Старшої.

У народі 26 червня – день Акуліни-Гречишниці.

В Україні 26 червня – День молодіжних та дитячих громадських організацій

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26 червня у світі – Міжнародний день на підтримку жертв тортур.

26 червня також – Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом.

26 червня 2022 також відзначають Всесвітній день холоду (World Refrigeration Day) і стосується він не погоди, а холодильників. Не дивно, що свято приурочене до Дня народження вченого, лорда Кельвіна.

А ще 26 червня – День народження зубної щітки.

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Події 26 червня у світі

26 червня 1875 року Льюїс Керрол створив постановочну фотографію «Святий Георгій і дракон».

26 червня 1896 року у Новому Орлеані (США, штат Луїзіана) відкрився перший у світі кінотеатр, що діяв постійно. Він розрахований на 400 місць.

26 червня 1925 року відбулася прем’єра у Голлівуді фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка».

26 червня 1936 свій перший політ здійснив перший прототип двогвинтової машини Focke-Wulf Fw 61, першого в світі абсолютно вдалого вертольота.

26 червня 1997 року у Великобританії вийшла перша книга про Гаррі Поттера – “Гаррі Поттер і філософський камінь”.

День ангела сьогодні – 26 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Акуліна, Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.

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Що можна робити 26 червня

Цього дня зазвичай всією сім’єю збирали суницю, до 26 червня вона якраз дозріває.

Також 26 червня прийнято варити кашу, звичайно, найкраще – гречану, віддаючи дати Акуліні-гречишниці. Цією кашею обов’язково потрібно почастувати всю родину та сусідів, а також кашею ділилися з безпритульними.

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Що не можна робити 26 червня

26 червня за народними повір’ями не можна пити молоко, у цей день воно втрачає свої корисні властивості.

Сьогодні не можна працювати, інакше не буде врожаю.

Не варто 26 червня і в ліс ходити, спокусають комарі.

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Народні прикмети на 26 червня

Якщо 26 червня буде багато комах, найближчий тиждень обіцяє бути сонячним та ясним.

Якщо бджоли з самого ранку відлетіли з вулика, буде добрий урожай.

Багато павутиння 26 червня обіцяє суху та спекотну погоду.

Веселка у цей день – до сильного вітру.

Фото: IStock