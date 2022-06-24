Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 24 червня

Сьогодні, 24 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 24 червня

24 червня – День басейну, День феї, День банана.

Події 24 червня у світі

1901 — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо. 75 картин 19-річного іспанського художника, маловідомого за межами Барселони, нічим не виказували талант генія, котрий залишить по собі спадщину в 50 тисяч робіт і буде визнаний як домінантна фігура в мистецтві 20-го століття;

— у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо. 75 картин 19-річного іспанського художника, маловідомого за межами Барселони, нічим не виказували талант генія, котрий залишить по собі спадщину в 50 тисяч робіт і буде визнаний як домінантна фігура в мистецтві 20-го століття; 1917 — у Києві на вщент заповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні;

— у Києві на вщент заповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні; 1917 — у Микольську-Уссурiйському відбувається Перший загальний всеукраїнський з’їзд діячів і громадянства Далекого Сходу;

— у Микольську-Уссурiйському відбувається Перший загальний всеукраїнський з’їзд діячів і громадянства Далекого Сходу; 1941 — розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області;

— розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області; 1947 — вперше офіційно повідомили про НЛО.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

24 червня – День пам’яті апостолів Варфоломія і Варнави, Ікони Божої матері «‎Достойно єсть».

День ангела сьогодні – 24 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Марія, Кіндій, Єфрем, Іван, Варфоломій, Варнава та Василь.

Прикмети на 24 червня:

Розцвіла акація — рік буде врожайним.

Вечір похмурий, то наступного дня буде дощити.

Якщо ніч проти 24 червня буде доволі теплою, то можна розраховувати на гарний врожай.

Тривалий туман — до великої кількості грибів.

Що не можна робити 24 червня

Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла.

Не можна давати у борг, а також самому просити у когось гроші.

Не можна пити алкоголь та їсти жирну та шкідливу їжу.

Фото: IStock