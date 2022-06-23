Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 23 червня

Сьогодні, 23 червня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 23 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

23 червня 2022 – 120-й день війни росії проти України. 174-й день року.

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За православним календарем 23 червня – день пам’яті священномученика Тимофія Пруського.

Яке сьогодні свято 23 червня?

23 червня в Україні – День державної служби в Україні.

А також, сьогодні 23 червня – Міжнародний Олімпійський день, День державної служби ООН, Міжнародний день жінок в інженерії та Міжнародний день вдів.

День ангела 23 червня (іменини 23 червня)

За церковним православним календарем сьогодні 23 червня іменини святкують: Олексій, Олександр, Герасим, Василь, Ілля, Ігнатій, Інокентій, Макар, Кузьма, Павло, Микола, Тимофій, Тетяна, Антоніна, Ганна.

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Події у світі 23 червня

1868 рік — Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержує патент на друкарську машинку;

1917 рік — на II-му Всеукраїнському військовому з’їзді в Києві проголосили І Універсал Української Центральної Ради;

1940 рік — французький генерал Шарль де Голль оголошує про створення в Лондоні Французького національного комітету;

1941 рік — починається найбільша в історії танкова битва в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди (завершилася 29 червня);

1961 рік — набуває чинності підписаний 1959 року Договір про мирне наукове використання Антарктики;

1987 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною (6 м 3 см);

1990 рік — почанається повернення кримських татар на Батьківщину;

2001 рік — розпочинається триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;

2016 рік — на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52% при явці 72%) голосують за вихід Об’єднаного Королівства з Євросоюзу (так званий «Брекзіт»).

Що не можна робити 23 червня

Заборонено спалювати траву і листя, інакше може трапитися велика пожежа. Бажано взагалі не розпалювати ніякої вогонь.

Після заходу сонця не можна залишати вікна відкритими.

У цей день не можна заглядати в чужі вікна, щоб не перейняти на себе чужі проблеми.

Салат з листя кульбаби й молодої кропиви

Повір’я та прикмети 23 червня

Якщо мурахи сховалися, то скоро погода зіпсується.

Посуха сьогодні обіцяє нестабільну погоду влітку.

Домашні птахи обскубуються – до дощу.

Якщо кішка шукає тепле місце, то скоро похолодає.

Фото: IStock