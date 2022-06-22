Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 22 червня

Сьогодні, 22 червня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 22 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

22 червня 2022 – 119 день повномасштабної війни в Україні.

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За православним календарем 22 червня – День пам’яті святителя Кирила Александрійського (Кирилів день)

Яке сьогодні свято 22 червня?

22 червня в Україні – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

А також, сьогодні 22 червня – День Народження у ведучого Нового канала, головного волонтера України – Сергія Притули. І сьогодні він об’явив про старт нового збору, цього разу справді грандіозного – збору на ТРИ Байрактари для наших ЗСУ.

22 червня у світі святкують День шоколадного еклера та Всесвітній день тропічного лісу.

День ангела 22 червня (іменини 22 червня)

За церковним православним календарем сьогодні 22 червня іменини у Олександра, Кирила, Івана, Олексія, Марії, Маріанни

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Події у світі 22 червня

22 червня 1633 року в домініканському монастирі святої Мінерви Галілео Галілей на колінах зрікся вчення про геліоцентричну систему світу. Сталося це на місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок.

22 червня 1815 року Наполеон Бонапарт востаннє підписав зречення від престолу незабаром після поразки при Ватерлоо.

22 червня 1876 року було прийнято конституції Іспанії.

22 червня 1910 року відкрито першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсхафен-Дюссельдорф, якою курсував дирижабль «Німеччина».

22 червня 1978 року було виявлено супутник Плутона, Харон.

Що можна робити 22 червня

Сьогодні будьте дуже уважними до свої слів, не обіцяйте того, що не зможете легко виконати.

Що не можна робити 22 червня

22 червня не рекомендується багато смаженого та жирного, зробіть краще сьогодні собі легенькі салати.

Салат з листя кульбаби й молодої кропиви

22 червня також не можна пересаджувати рослини, не приживуться.

22 червня не можна сваритися та лаятися.

Сьогодні також не можна вбивати комарів в другій половині дня – їх стане тільки більше!

Повір’я та прикмети 22 червня

За народними повір’ями, якщо 22 червня буде багато ягід, зима буде дуже морозною.

Якщо побачите птахів, які летять низько над землею, буде дощ.

Якщо 22 червня піде дощ, буде багато грибів.

Фото: IStock