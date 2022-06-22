Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 22 червня

Сьогодні, 22 червня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 22 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
22 червня 2022 – 119 день повномасштабної війни в Україні.
Карта бойових дій в Україні: де йдуть бої
За православним календарем 22 червня – День пам’яті святителя Кирила Александрійського (Кирилів день)
22 червня в Україні – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
А також, сьогодні 22 червня – День Народження у ведучого Нового канала, головного волонтера України – Сергія Притули. І сьогодні він об’явив про старт нового збору, цього разу справді грандіозного – збору на ТРИ Байрактари для наших ЗСУ.
22 червня у світі святкують День шоколадного еклера та Всесвітній день тропічного лісу.
За церковним православним календарем сьогодні 22 червня іменини у Олександра, Кирила, Івана, Олексія, Марії, Маріанни
Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ
Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям
Сьогодні будьте дуже уважними до свої слів, не обіцяйте того, що не зможете легко виконати.
Салат з листя кульбаби й молодої кропиви
За народними повір’ями, якщо 22 червня буде багато ягід, зима буде дуже морозною.
Якщо побачите птахів, які летять низько над землею, буде дощ.
Якщо 22 червня піде дощ, буде багато грибів.
Фото: IStock