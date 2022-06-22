Як швидко заснути вночі? перевірені методи

Напевно, всі хоч раз у житті замислювались – як швидко заснути? Бурхливі емоції, нерви, стрес, літня спека, багато думок – не завжди дають заснути одразу. І ось ти наче лягла, розслабилась, перерахувала всіх овечок, а нічого не змінюється. Лежиш у кроваті та ще більше неруєш через це. Швидше читай наш матеріал, де ми зібрали маленькі секрети, які допоможуть тобі швидко заснути.
Загальні правила
1. Відкладіть всі свої гаджети, краще це зробити години за дві до сну. Адже світло від екрану телефонів, планшетів тільки підвищують ваш емоційний стан.
2. Знайди собі нецікаве заняття. Наприклад, візьми почитати книжку, яка зовсім тебе не цікавить. На додачу можеш включити розслабляючу музику.
3. Перестань постійно дивитись на годинник. Те, що ти рахуєш хвилини та секунди ніяк тобі не допоможе, а тільки підсилить стрес.
4. Спробуй спочатку напрягти кожен м’яз свого тіла, а потім різко розслабити.
Щоб швидко заснуть вночі за 5 хвилин, військові ВМС США розробили такий метод. Запам’ятовуй та пробуй! Не засмучуйся, якщо не вийде з першого разу.
Сенс в тому, щоб напружити – але не сильно – м’язи, а потім розслабитися, щоб зняти напругу. Даний прийом вважається особливо дієвим у боротьбі з безсонням.
Техніка поєднує прийоми медитації і візуалізації. Але, якщо у тебе є респіраторні захворювання, такі як астма або ОРЗ, обов’язково проконсультуйся з лікарем перед початком: методика може погіршити симптоми.
Щоб підготуватися до вправи, притисни кінчик язика до піднебіння за передніми зубами. Тримай язика там весь час.
Якщо щодня перед сном ти будеш займатись однією ж і тією ж справою, організм отримає сигнал – час спати. Процедури перед сном можуть бути простими або складними, залежно від режиму дня та вподобань.
Основне і найдієвіше правило – лягати спати й вставати в один і той же час щодня. Також можна:
Також швидше заснути тобі допоможе тепла вана з піною та сіллю за годину-півтори до сну.
Ключове в техніці, що рахувати потрібно саме видихи, а не вдихи.
Заплющ очі та зроби кілька глибоких вдихів. Дозволь диханню йти природним шляхом – навмисно не пришвидшуй та не сповільнюй його. Порахуй видихи до п’яти, а потім почни знову. Ще раз повторюємо, не рахуй вдихи. Якщо зіб’єшся, почни знову з одного. Така техніка корисна не тільки коли потрібно заснути, а й просто для того, щоб заспокоїтися.
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