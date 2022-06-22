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Рецепт смузі: ТОП-3 смачних поєднання

рецепты смузи

Щоб трохи урізноманітнити раціон, пропонуємо приготувати смачні і корисні смузі, які ідеально підходять як легкий перекус і не потребують багато часу та кулінарних талантів!

Отже, записуйте ТОП-3 рецепта легких літніх смузі

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Смузі з полуницею та черешнею

Актуальна вітамінна бомба!

Інгредієнти:

  • 1 склянка полуниці
  • 1 стакан черешні
  • 1 стакан молока

Приготування:

  1. Помийте ягідки, у полуниці видаліть зелені «хвостики», а у черешні – кісточки.
  2. Перекладіть ягоди в блендер, залийте їх охолодженим молоком і збийте.

рецепт смузі з полуницею

Смачного!

Смузі з бананом, ківі та грушою

Грушу вибирайте м’яку і соковиту.

Інгредієнти:

  • банан – 1 шт.
  • груша – 1 шт.
  • ківі – 3 шт.
  • цукрова пудра – 20 г
  • персиково-яблучний сік – 200 мл
  • шоколад – 10 г

Приготування:

  1. Очистіть фрукти від шкірки й поріжте великими шматочками
  2. Покладіть фрукти у блендер, залийте соком і збийте.
  3. Потріть шоколад на дрібній тертці.
  4. Додайте цукрову пудру і шоколад до отриманої суміші і знову збийте.

смузі з бананом та ківі рецепт

Смачного!

Смузі з нектарина та абрикоса

Відмінна ідея для швидкого сніданку!

Інгредієнти:

  • 1 нектарин
  • 3 абрикоси
  • 1/2 банана
  • 100 мл. натурального йогурту
  • 1/2 ч. л. насіння льону
  • 1/2 ч. л. меду
  • жменя горіхів

Приготування:

  1. Очистіть всі фрукти від шкірки, з абрикоса та нектарина витягніть кісточки
  2. Наріжте фрукти на невеликі шматочки
  3. Покладіть фрукти в блендер, залийте йогуртом і збийте
  4. Додайте подрібнені горіхи (підійдуть будь-які!), насіння льону та мед і знову збийте до однорідності

смузі з нектарина та абрикоса

Ранковий смузі готовий! Смачного!

Фото: IStock

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