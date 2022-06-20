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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 червня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 червня

Сьогодні, 20 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 20 червня

20 червня117-й день війни Росії проти України. 171-й день року. Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках, Всесвітній день Wi-Fi та Всесвітній день мотоцикліста.

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Події 20 червня у світі

  • 451 рік — відбувається битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гуннів в Європу;
  • 1768 рік — українські гайдамаки беруть Умань;
  • 1782 рік — затверджують Велику державну Печатку США;
  • 1792 рік — Велика французька революція: народне повстання в Парижі;
  • 1837 рік — королевою Великої Британії стає Вікторія I;
  • 1840 рік — Семюел Морзе отримує патент на телеграф;
  • 1863 рік — засновано перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова);
  • 1867 рік — президент США Ендрю Джонсон оголошує про купівлю Аляски;
  • 1895 рік — відкривають Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря;
  • 1918 рік — у Києві починається Всеукраїнський церковний собор;
  • 1919 рік — військова делегація Української Народної Республіки підписує з поляками мирний договір;
  • 1939 рік — перший в історії політ реактивного літака робить німецький експериментальний літак з ракетним двигуном Гайнкель He.176;
  • 1990 рік — Бундестаг ФРН ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;
  • 1993 рік — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом;
  • 2003 рік — створено фонд Вікімедіа.

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День ангела сьогодні – 20 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Афанасій, Анна, Олександр, Валерія, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот, Лукіна, Сусанна, Клавдій.

 Прикмети на 20 червня:

  • На Федота тепло – до хорошого врожаю жита, а ось дощ – до поганого наливу колоса.
  • Сонячні промені темніють – до сильної грози.
  • Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.
  • У веселці переважає червоний колір – до вітру.
  • Якщо вночі не було роси, то чекай дощу.
  • Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.
  • Дим від багаття по землі стелиться і клубочиться, а вугілля яскраво тліють – до негоди.
  • Павуки за ніч мережі розширили – до теплого і ясного дня.
  • В лісу стало тихо – до грози.
  • Якщо грім голосно гримить – до затяжної негоди. Якщо ж він з місця на місце переходить, буде холод і град.
  • Увечері голосно і довго квакають жаби – до встановлення гарної погоди.
  • Сон з 19 на 20 червня порожній. Не варто надавати йому значення.

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Що не можна робити 20 червня

  • У цей день краще не робити любовні зізнання, вони все одно не принесуть бажаного результату.
  • Не можна сьогодні розповідати про свої плани, інакше задумане не збудеться.
  • Заборонено одягати в цей день срібні речі – вони можуть забрати енергію.

Фото: IStock

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