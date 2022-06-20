Літнє сонцестояння 2022: коли найдовший день у році, обряди та традиції

21 червня 2022 року – День літнього сонцестояння. Новий канал зібрав для вас обряди та традиції на День літнього сонцестояння 2022, які допоможуть здійснити ваші бажання, зміцнити здоров’я та покращити стосунки.

Коли літнє сонцестояння 2022 – найдовший день у році

21 червня 2022 – День літнього сонцестоянням. Це найдовший світловий день у році, і триває він близько 16-18 годин. І відповідно, 21 червня – найкоротша ніч у році.

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День літного сонцестояння у слов’ян завжди припадає на 21 червня. Тільки у високосні рокі ця дата зміщується на 20 червня.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 21 червня в день літнього солнцестояння

У 2022 році 21 червня відбудеться єднання Місяця з Юпітером, що обіцяє позитивні тенденції у всьому, що відбувається в світі та в житті кожної людини, аж до осені 2022, точніше – до осіннього сонцестояння.

Що таке літнє сонцестояння з точки зору науки?

Літнє сонцестояння — це момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце набуває найменшого значення. Також літнє сонцестояння називають серединою літа, не дивлячись на те, що насправді пройшло менше ніж його 1/3.

Цікаво, що в залежності від зсуву календаря, літнє сонцестояння припадає на 20 чи 21 червня в Північній півкулі та 21 чи 22 грудня у Південній півкулі.

Свято літнього сонцестояння широко святкується різними народами. У слов’ян свято відоме як Івана Купала, у фінів-інгерманландців і — Юханнус, у латишів — Ліго.

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Однак в 2022 році Івана Купала святкують 7 липня. Чому ж так?

Справа в тому, що після виникнення григоріанського календаря дати святкування Івана Купала змістились, і тепер на державному рівні це свято відмічають в ніч з 6 на 7 липня.

Християнізована назва свята включає ім’я Івана Хрестителя. Квінтесенцією свята є очищення за допомогою вогню та води — давня форма магічних дій. Це одне з чотирьох головних свят сонячного календаря.

Традиції і обряди у день літнього сонцестояння

В цей день прийнято вставати зі світанком та вмиватися першою росою. Вважається, такий обрад подарує молодість та зміцнить здоров’я.

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Зранку також можна набрати води зі струмка або навіть колодязя, вона матиме цілющу силу. Таку воду зберігали протягом року.

Також у день літнього сонцестояння 21 червня збирають трави. За повір’ями вони обладатимуть особивою магічною силою.

Традиційно в це день на природі водять хороводи, співають народних пісень та розпалюють багаття. В цілому обряди схожі на ті, які проводять на Івана Купала: дівчата та хлопці стрибають через багаття, пускають на воду вінки з польових квітів та загадують бажання.

Вважалось, що у цей день 21 червня можна залишити в минулому все погане, «спаливши» його в багатті.

А також у день літнього сонцестояння традиційно дівчата ворожать на судженого.

А якщо вам ну дуже хочеться загадати важливе бажання, може спробувати не спати до самого світанку 21 червня, і загадати його перед сходом сонця. За повір’ями, воно обов’язково здійсниться!

Особливо вдалим день літнього сонцестояння буде для вогняних знаків зодіаку: Левів, Овнів та Стрільців.

Фото: IStock