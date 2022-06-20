Чи буде другий наступ на Київ? Коли і чим закінчиться війна — пророцтво рунолога, таролога

Чи буде другий наступ на Київ, і що чекає на Україну найближчого року? На ці запитання у своєму посту на facebook відповіла таролог та рунолог Дарина Ангерова.

Отже, що кажуть руни: чи буде другий наступ на Київ?

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«Ні, навіть якщо спроба буде, їх відкинуть відразу. За час першого місяця війни Київ дуже зміцнився не лише у воєнному плані, а й зміцнився його військовий дух», – пише Дарина Ангерова.

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Що буде на Донбасі найближчим часом?

«Донбас – там знову затяжна фаза на рік… А затяжна вона буде через політику заходу. Наші змогли б відбити всі території влітку, щонайбільше до жовтня при надходженні зброї. Дуже більшу частину територій буде відбито влітку. Ця частина бачиться як світлі ділянки. Донбас стає повністю світлим у травні 23 року. Щось важливе на нас чекає у жовтні, не світле і не темне, але те, що впливає на перебіг подій».

Куратор планети підтримує Україну

Розповіла у своєму пості рунолог також і про позиції західних країн та їхню роль у майбутньому України:

«Захід веде війну між Францією та Англією, там війна триватиме багато століть, але ці країни настільки виросли, що можуть вести війну просто на політичному рівні, без людських жертв з боку своїх громадян.

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Борис Джонсон – це наш порятунок насправді. Мені показали, що він є одним із кураторів планети, і прийшов під час такого переходу Землі для допомоги у створенні нового порядку. Він переслідує ті цілі, що переслідують і куратори Землі. І як бачите, куратор планети підтримує Україну, це означає, що Росія не має шансів, і він просто допомагає рухатися до цього.

Є якийсь промінь світла, який пов’язує Україну та Англію. Цей промінь йде з Англії. Україна могла б бути такою ж сильною державою як Англія, але була надто імпульсивною та відкритою, англійці більш розсудливі.

Америка як 16-річний підліток з багатої сім’ї… це і буде причиною катастрофи

Монархія в Англії – це талісман держави. Поки є монархія, є сила. Англія хоче впливати на Америку за допомогою України, але Америка від цього тільки буде злитися та затримувати все. Америка, як 16-річний підліток з багатої сім’ї, який дуже класний, але через те, що він класний, він пихатий і зарозумілий. Мені показали, що кураторам дуже не подобається, що в Америки розвинулася гординя і зарозумілість, що вона вважає, що може бути Богом і вирішувати людські долі, впливати на світовий порядок. Це і буде причиною майбутньої катастрофи, яка може затопити частину Америки.

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Цьому підліткові не подобається, що на нього впливають, і він робить усе навпаки. Нам у плюс, якщо Росія намагатиметься маніпулювати Америкою і намагатиметься їй вказувати, Америка тоді ставатиме дибки і швидко дасть все необхідне».

Фото: IStock