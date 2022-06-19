З Днем Батька 2022: Привітання в листівках, картинках та віршах

19 червня – Міжнародний день батька. Для України в 2022 році цей день набув особливого значення, адже багато татусів сьогодні захищають нашу країну і знаходяться далеко від своїх дітей. Ми зібрали привітання у віршах та картинках, і гарні листівкі з привітаннями з Днем Батька 2022, щоб ви могли поздоровити своїх найкращих татусів в цей день і ще раз нагадати, як сильно ви їх любите.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 19 червня

Related video

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Спасибі тобі татко, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує.

Фото: IStock