З Днем Батька 2022: Привітання в листівках, картинках та віршах

«Тато, що ти в мені любиш найбільше?»: Новий канал зробив сюрприз зірковим батькам
19 червня – Міжнародний день батька. Для України в 2022 році цей день набув особливого значення, адже багато татусів сьогодні захищають нашу країну і знаходяться далеко від своїх дітей. Ми зібрали привітання у віршах та картинках, і гарні листівкі з привітаннями з Днем Батька 2022, щоб ви могли поздоровити своїх найкращих татусів в цей день і ще раз нагадати, як сильно ви їх любите.
Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 19 червня
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Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
***
Спасибі тобі татко, за щире тепло,
За людяність твою та невичерпне добро,
За руки твої робочі і безсонні ночі
За те, що ростили, за щедрий хліб на столі
Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,
Зозуля сто років тобі в саду накує.
Фото: IStock