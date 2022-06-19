Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 19 червня

Сьогодні, 19 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 19 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 19 червня

19 червня – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, Міжнародний день серповидноклітинної анемії, День чорного кота, День червоного напівсолодкого вина та Всесвітній день дитячого футболу.

Події 19 червня у світі

1657 — український експедиційний корпус Війська Запорозького, очолюваний наказним гетьманом Антіном Ждановичем, що складався з Київського, Переяславського, Білоцерківського й Кальницького полків, а також з добровольчого полку з Умані, разом з союзними військами Швеції й Семигороду здобув столицю Речі Посполитої Варшаву.

— український експедиційний корпус Війська Запорозького, очолюваний наказним гетьманом Антіном Ждановичем, що складався з Київського, Переяславського, Білоцерківського й Кальницького полків, а також з добровольчого полку з Умані, разом з союзними військами Швеції й Семигороду здобув столицю Речі Посполитої Варшаву. 1819 — До Ліверпуля прибула «Саванна» — перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

— До Ліверпуля прибула «Саванна» — перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан. 1953 — Американське подружжя Джуліус та Етель Розенберги страчені через сприяння радянській розвідці.

— Американське подружжя Джуліус та Етель Розенберги страчені через сприяння радянській розвідці. 1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

19 червня – православна церква вшановує пам’ять преподобного Іларіона Далматського, якого також називають Новим.

День ангела сьогодні – 19 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Сусанна, Текля, Віссаріон, Георгій, Іларіон і Рафаїл.

Прикмети на 19 червня:

Вранці грім чутно – ввечері дощ буде.

Бджоли рояться – буде ясний день.

Перепілка кричить – буде дощ.

Якщо 19 червня бур’яни не вирвати, в майбутньому доведеться постійно з ними боротися.

Що не можна робити 19 червня

Варто уникати поїздок, не змінювати місце роботи, не переїжджати на нове житло та не звертатися до влади.

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

Фото: IStock