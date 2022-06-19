Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 19 червня

Сьогодні, 19 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 19 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 19 червня
19 червня – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, Міжнародний день серповидноклітинної анемії, День чорного кота, День червоного напівсолодкого вина та Всесвітній день дитячого футболу.
Події 19 червня у світі
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
19 червня – православна церква вшановує пам’ять преподобного Іларіона Далматського, якого також називають Новим.
День ангела сьогодні – 19 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Сусанна, Текля, Віссаріон, Георгій, Іларіон і Рафаїл.
Прикмети на 19 червня:
Що не можна робити 19 червня
Фото: IStock