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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 19 червня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 19 червня

Сьогодні, 19 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 19 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 19 червня

19 червня – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, Міжнародний день серповидноклітинної анемії, День чорного кота, День червоного напівсолодкого вина та Всесвітній день дитячого футболу.

Події 19 червня у світі

  • 1657 — український експедиційний корпус Війська Запорозького, очолюваний наказним гетьманом Антіном Ждановичем, що складався з Київського, Переяславського, Білоцерківського й Кальницького полків, а також з добровольчого полку з Умані, разом з союзними військами Швеції й Семигороду здобув столицю Речі Посполитої Варшаву.
  • 1819 — До Ліверпуля прибула «Саванна» — перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.
  • 1953 — Американське подружжя Джуліус та Етель Розенберги страчені через сприяння радянській розвідці.
  • 1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

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 Прикмети на 19 червня:

  • Вранці грім чутно – ввечері дощ буде.
  • Бджоли рояться – буде ясний день.
  • Перепілка кричить – буде дощ.
  • Якщо 19 червня бур’яни не вирвати, в майбутньому доведеться постійно з ними боротися.

Що не можна робити 19 червня

  • Варто уникати поїздок, не змінювати місце роботи, не переїжджати на нове житло та не звертатися до влади.
  • Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

Фото: IStock

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