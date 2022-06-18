Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 червня

Сьогодні, 18 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 18 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 18 червня

18 червня — 115-й день війни Росії проти України. 169-й день року.

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Який сьогодні день – 18 червня: національні свята

Україна: День дільничного офіцера поліції.

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Події 18 червня у світі

860 — руський флот князів Аскольда і Діра напав на Константинополь.

1583 — Перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти.

1637 — запорожці разом із донцями здобули османську фортецю Азов.

1651 — під час визвольної війни 1648—1654 р.р. розпочалася битва під Берестечком.

1668 — на Сербинському Полі відбулася Рада Війська Запорозького, на якій козацькі полки правителя підмосковської України Івана Брюховецького визнали Петра Дорошенка своїм Гетьманом і разом з усім Військом Запорозьким затвердили його на гетьманстві.

1709 — Зруйновано Чортомлицьку Січ.

1754 — закладено фортецю святої Єлисавети, пізніше — Єлисаветград, Кіровоград, тепер — Кропивницький.

1782 — У Швейцарії зафіксований останній відомий випадок страти за чаклунство (страчена Ганна Гельді).

1815 — Наполеон програв битву при Ватерлоо.

1817 — У Лондоні відкритий міст Ватерлоо.

1837 — Іспанська республіка прийняла нову Конституцію.

1881 — Відновлення «Союзу трьох імператорів». Імператори Німеччини, Австро-Угорщини і Росії підписали таємну угоду, за якою члени союзу зобов’язали не надавати підтримки жодній державі при нападі на одного з членів союзу.

1889 — американець Річардсон запатентував дитячий візочок.

1917 — попри заборону військового міністра Росії Олександра Керенського, у Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд, у роботі якого взяло участь близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій, а також запасних частин. З’їзд ухвалив важливі постанови про детальний план українізації війська. Головою Українського Генерального Військового Комітету переобрано Симона Петлюру.

1934 — заарештовано Романа Шухевича у зв’язку з вбивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію).

1939 — у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам’ятник.

1940 — після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявив в етері Бі-Бі-Сі, що «програна лише битва, але не війна», і він з частиною армії евакуюється у Велику Британію. Це стало сигналом для початку у Франції Руху Опору.

1946 — Проголошення Італії республікою.

1946 — Міністерство внутрішніх справ СРСР розробило докладний план максимального розгрому оунівського підпілля та його збройних формувань.

1976 — проголошено незалежність Сейшельських Островів.

1991 — Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України.

1996 — Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння.

2000 — Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.

2009 — запущений Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

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Як православне (церковне) свято сьогодні

18 червня – День пам’яті священномученика Доротея.

День ангела сьогодні – 18 червня

День янгола (іменини) сьогодні святкують: Анастасія, Аполлон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Дорофій, Ігор, Іона, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір, Альжбета, Марк.

Прикмети на 18 червня:

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

– рясна роса – до хорошого врожаю;

– туман – до врожаю грибів;

– багато павуків – до спеки;

– сильно стукає дятел – до дощів.

Що не можна робити 18 червня

Не варто зловживати сном – можна «проспати» своє життя.

Фото: IStock