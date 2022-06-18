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Смачно! Рецепт домашнього морозива з полуницею

рецепт полуничного морозива

Прохолодне морозиво в літню спеку – саме те, що потрібно. А якщо воно ще й полуничне … Ми підготували для вас покроковий рецепт домашнього морозива з полуницею, який можна легко і швидко приготувати самостійно! 

Полуничне морозиво: рецепт

  • 300 г полуниці,
  • 250 мл жирного молока,
  • 350 мл жирних вершків (33-35%),
  • 4 яєчних жовтки,
  • 120 г дрібного цукру

Беремося до приготування!

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Постав вершки у холодильник – їм потрібен час, щоб охолодитися.

Ретельно розітри жовтки з цукром.

Молоко доведи до кипіння, і маленькими порціями, постійно помішуючи, влий у жовтково-цукровий сироп. Отриману суміш постав на вогонь і вари, поки вона не загусне. Важливо: молочно-жовткова маса не повинна закипіти!

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Через 5-7 хвилин вимкни конфорку і залиш суміш остигати. Через 20 хвилин постав її у холодильник на 50-60 хвилин.

Дістань вершки і гарненько збий вінчиком або міксером. Влий до них молочно-жовткову суміш і знову ретельно збий. Це основа нашого морозива! Постав її в морозилку на 1,5-2 години.

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Нарешті переходимо до нашої родзинки, а точніше – до соковитої полунички! Ягоди промий і видали хвостики. Перебий полуницю в блендері з цукром до консистенції пюре.

рецепт домашнього полуничного морозива

Додай ягідну масу до охолодженої молочно-вершкової основі і знову збий у блендері.

Постав морозиво у холодильник на 2-3 години, потім дістань і знову збий у блендері. Процедуру повторюй кожні 3 години, щоб не утворювалися крижані кристали.

Коли маса стане максимально твердою, розколи її ложкою або ножем, збий у блендері і розклади по креманкам. Наше морозиво готове!

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Прикрасити десерт можна ягодами полуниці, шоколадом і збитими вершками. Смачного, ласунчики!

Фото – iStock

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