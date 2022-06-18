Маска з полуниці: топ-3 рецепти в домашніх умовах

Літо в розпалі, і на всіх прилавках повно ягід: полуниця, суниця, черешня… Всі вони обладають корисними властивостями, але, мабуть, найбільш функціональна все ж полуниця. Вона не тільки смачна, а й вкрай корисна для шкіри, тому саме цю ягідку найчастіше косметологи рекомендують використовувати в домашніх масках. Ми підібрали для тебе кілька рецептів таких масок з полуниці, які легко приготувати самостійно вдома.

Отже, рецепт перший.

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Маска з полуниці для нормальної шкіри

Беремо 1 ст. ложку сметани і змішуємо з 1 ст. ложкою полуничної кашки. Не забудь помити ягідки перед цим! Отриману маску нанеси на обличчя і залиш на 15 хвилин. Через необхідний час змий прохолодною водою.

Рецепт другий.

Маска з полуниці для жирної шкіри

Тобі знадобитися 1 яєчний білок, половина столової ложки пшеничного борошна і 1 ст. ложка полуничного пюре. Білок збий вінчиком в пишну піну (якщо в тебе немає вінчика, можеш скористатися звичайною виделкою!) і змішай з іншими інгредієнтами.

Що таке детокс-маска для обличчя?

Нанеси маску на шкіру обличчя рівномірним шаром і залиш на 15 хвилин. Змий прохолодною водою і промокни обличчя рушником.

Рецепт третій.

Маска з полуниці для сухої шкіри

Для приготування цієї маски візьми 1 яєчний жовток, 1 ст. ложку полуничного соку (обов’язково натурального – відіжми ягідки власноруч!) і, якщо у тебе шкіра лущитися, для пом’якшення додай 1 ст. ложку оливкової олії. Змішай всі інгредієнти і нанеси масу на шкіру на 15 хвилин. Змий теплою водою і дай шкірі самостійно висохнути, не витираючи вологу.

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