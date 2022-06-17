Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 17 червня

Сьогодні, 17 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 17 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Фінансовий гороскоп на червень 2022: прогноз для всіх знаків зодіаку
Який сьогодні день – 17 червня
17 червня – Всесвітній день сміттяра, Всесвітній день боротьби з опустеленням та посухою, Всесвітній день крокодила.
Події 17 червня у світі
- 1621 — на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об’єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотин.
- 1709 — Поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, був поранений в ногу шведський король Карл ХІІ.
- 1885 — У нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.
- 1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з’їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем).
- 1944 — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою.
- 1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.
- 1953 — В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків.
Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ
Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям
Яке православне (церковне) свято сьогодні
17 червня – день памяти святого Митрофана, патриарха Константинопольского.
День ангела сьогодні – 17 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Митрофан, Іван, Назар, Петро, Марія, Марфа, Софія.
Прикмети на 17 червня:
- Якщо вітер віє з півночі — буде погана погода.
- На Митрофана йде дощ, така погода простоїть ще два-три дні.
- Якщо весь день спекотно, буде негода.
- Нічне небо червоне – очікуються сильні вітри.
Що не можна робити 17 червня
- Не можна сваритися, критикувати та конфліктувати.
- Не можна бажати комусь зла.
- Не можна займатися важкою фізичною роботою.
Фото: IStock