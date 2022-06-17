Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 17 червня

Сьогодні, 17 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 17 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 17 червня

17 червня – Всесвітній день сміттяра, Всесвітній день боротьби з опустеленням та посухою, Всесвітній день крокодила.

Події 17 червня у світі

1621 — на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об’єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотин.

— на нараді у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об’єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотин. 1709 — Поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, був поранений в ногу шведський король Карл ХІІ.

— Поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, був поранений в ногу шведський король Карл ХІІ. 1885 — У нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.

— У нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки. 1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з’їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем).

— у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з’їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем). 1944 — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою.

— здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою. 1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.

— чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині. 1953 — В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

17 червня – день памяти святого Митрофана, патриарха Константинопольского.

День ангела сьогодні – 17 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Митрофан, Іван, Назар, Петро, Марія, Марфа, Софія.

Прикмети на 17 червня:

Якщо вітер віє з півночі — буде погана погода.

На Митрофана йде дощ, така погода простоїть ще два-три дні.

Якщо весь день спекотно, буде негода.

Нічне небо червоне – очікуються сильні вітри.

Що не можна робити 17 червня

Не можна сваритися, критикувати та конфліктувати.

Не можна бажати комусь зла.

Не можна займатися важкою фізичною роботою.

Фото: IStock