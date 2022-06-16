Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 червня

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Сьогодні, 16 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 16 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 16 червня
16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день африканської дитини, День свіжих овочів.
Події 16 червня у світі
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
16 червня – мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мучениці Павли.
День ангела сьогодні – 16 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Аліна, Опанас, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Ілля і Лазар.
Прикмети на 16 червня:
Що не можна робити 16 червня
Фото: IStock