Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 червня

Сьогодні, 16 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 16 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 16 червня

16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день африканської дитини, День свіжих овочів.

Події 16 червня у світі

1578 — У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.

— У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову. 1874 — Відбулося урочисте відкриття Кавендишської лабораторії.

— Відбулося урочисте відкриття Кавендишської лабораторії. 1903 — Створено компанію Ford Motor.

— Створено компанію Ford Motor. 1919 — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.

— Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі. 1934 — У Харкові відкрився перший з’їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).

— У Харкові відкрився перший з’їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ). 1998 — Вперше в прямому ефірі по Інтернету було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім’я Шон.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

16 червня – мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мучениці Павли.

День ангела сьогодні – 16 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Аліна, Опанас, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Ілля і Лазар.

Прикмети на 16 червня:

Весь день йде дощ – буде багато грибів.

Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.

Вранці по воді туман стелиться – до сонячної погоди.

Увечері на Лук’яна вітер з півночі дме – день буде ясний.

Що не можна робити 16 червня

Не можна лихословити і сваритися з рідними.

Важку фізична праця краще відкласти.

Цього дня не варто укладати угоди.

Фото: IStock