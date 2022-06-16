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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 червня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 червня

Сьогодні, 16 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 16 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день африканської дитини, День свіжих овочів.

Події 16 червня у світі

  • 1578 — У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.
  • 1874 — Відбулося урочисте відкриття Кавендишської лабораторії.
  • 1903 — Створено компанію Ford Motor.
  • 1919 — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.
  • 1934 — У Харкові відкрився перший з’їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).
  • 1998 — Вперше в прямому ефірі по Інтернету було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім’я Шон.

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 Прикмети на 16 червня:

  • Весь день йде дощ – буде багато грибів.
  • Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.
  • Вранці по воді туман стелиться – до сонячної погоди.
  • Увечері на Лук’яна вітер з півночі дме – день буде ясний.

Що не можна робити 16 червня

  • Не можна лихословити і сваритися з рідними.
  • Важку фізична праця краще відкласти.
  • Цього дня не варто укладати угоди.

Фото: IStock

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