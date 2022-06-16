Як засолити червону рибу смачно та правильно

Червона риба – відмінне джерело високоякісного білка, а також джерело вітаміну В: В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12. Солона червона риба домашнього приготування – неймовірно смачна закуска. Вона може стати окрасою як повсякденного, так і святкового столу. Існує безліч рецептів засолювання червоної риби в домашніх умовах. А головним плюсом домашнього приготування є те, що ця страва обов’язково буде свіжою. Новий канал пропонує тобі простий та улюблений рецепт – як засолити червону рибу.

Як засолити червону рибу

Інгрідієнти:

Related video

Філе червоної риби

1 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

Рецепт приготування:

1. Сіль і цукор потрібно попередньо змішати в одній ємності.

2. Філе риби необхідно помити, обсушити паперовим рушником, а потім посипати з обох сторін сумішшю солі, цукру.

3. Замотай рибу в харчову плівку, положіть в герметичну ємність і постав в холодильник на 4-6 години. Якщо ти хочеш, щоб рибка ще більше пропиталась маринадом – почекай приблизно добу. І вуаля, можна їсти!

Фото iStock

Читай також:

Як варити спагетті? Приготуй смачну основу для пасти!

Як приготувати фалафель: простий рецепт покроково