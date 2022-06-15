Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 15 червня

Сьогодні, 15 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 15 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 15 червня

15 червня — 112-й день війни Росії проти України. 166-й день року.

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Який сьогодні день – 15 червня: національні свята

Італія: День інженера.

День інженера. Азербайджан : День національного порятунку.

: День національного порятунку. Данія: День Короля Вальдемара II і День возз’єднання або День прапора.

День Короля Вальдемара II і День возз’єднання або День прапора. Коста-Рика: День посадки дерев.

День посадки дерев. Киргизстан: День працівника протипожежної служби.

Події 15 червня у світі

1215 — англійський король Джон Безземельний скріпив своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка ґарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов’язувала короля дотримуватися державних законів (перша «неписана конституція» Англії).

— англійський король Джон Безземельний скріпив своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка ґарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов’язувала короля дотримуватися державних законів (перша «неписана конституція» Англії). 1775 — за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.

— за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ. 1830 — у Севастополі почався «чумний бунт» матросів, невдовзі придушений військами.

— у Севастополі почався «чумний бунт» матросів, невдовзі придушений військами. 1834 — відкрито Київський університет.

— відкрито Київський університет. 1844 — Ч.Гуд’їр запатентував метод вулканізації гуми.

— Ч.Гуд’їр запатентував метод вулканізації гуми. 1851 — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.

— у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива. 1869 — Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд.

— Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд. 1903 — у Російській імперії прийнятий закон, про відповідальність підприємців за нещасні випадки з робітниками на виробництві

— у Російській імперії прийнятий закон, про відповідальність підприємців за нещасні випадки з робітниками на виробництві 1924 — керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році.

— керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році. 1940 — Червона армія окупувала Литву.

— Червона армія окупувала Литву. 2007 — Прем’єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита».

— Прем’єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита». 2014 — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція—Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу ‘GoalControl’.

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Як православне (церковне) свято сьогодні

15 червня – День Святого Нікіфора, сповідника, Великомученика Іоанна Нового, Сочавського, Преподобного Варлаама Хутинського, Києво-Братської.

День ангела сьогодні – 15 червня

День янгола (іменини) сьогодні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна, Софія, Іоанн, Ісидор.

Прикмети на 15 червня:

Зранку 15 червня сонце перебуває ніби у тумані — погода буде тихою і теплою.

Дощ пішов — буде хороший урожай конопель та льону.

Вітер 15 червня із заходу дме — найближчим часом буде похолодання.

Горобці б’ються — до гарної погоди найближчим часом.

Що не можна робити 15 червня

Можна в цей день прибирати і працювати, але шити і прясти заборонено.

Також не можна купатися у відкритих водоймах, прати і полоскати білизну.

Не можна у цей день ходити в ліс, адже це до лиха. Також не слід сьогодні влаштовувати гучних святкувань.

Фото: IStock