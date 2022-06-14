Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 червня

Сьогодні, 14 червня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Фінансовий гороскоп на червень 2022: прогноз для всіх знаків зодіаку

Related video

Який сьогодні день – 14 червня

14 червня 2022 року – 111-й день війни росії проти України. 165-й день року.

У православному календарі 14 червня – день пам’яті мученика Юстина.

Яке сьогодні свято – 14 червня

14 червня – Міжнародний день натуристів (нудистів). Виникла подія в США 1976 року.

14 червня – День кавових зерен. Особлива подія для справжніх кавоманів.

14 червня – Міжнародний день ванни.

14 червня – Всесвітній день в’язання.

14 червня – Всесвітній день донора крові. Подія була заснована Організацією Об’єднаних Націй 23 травня 2005 року.

14 червня – Міжнародний день блогера (InWeDay).

Іменини 14 червня (День ангела 14 червня)

Сьогодні іменини у Павла, Гаврила, Віри.

Події у світі 14 червня

1783 рік — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі засновує першу в Криму військово-морську базу, через рік її називають Севастополем;

1834 рік — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) отримує патент на наждачний папір;

1997 рік — на аукціоні «Сотбі» в Нью-Йорку примірник книги коміксів «Бетмен» (1939 року) продають за $68 500;

2014 рік — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збивають літак Іл-76 ВПС України (гине 49 військових, які перебували на борту);

2017 рік — у Лондоні займається 27 поверховий будинок 12 людей гине, близько 80 людей були поранені, а інші пропали безвісти.

Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ

Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Що не можна робити 14 червня

На Юстина не можна ставити паркан, бо згорить хата;

Дівчатам сьогодні не бажано носити розпущене волосся;

Не можна лінуватися;

Не можна пити.

Прикмети 14 червня:

схід ясний і чистий – буде хороший урожай жита;

вранці йде дощ – до багатого врожаю льону;

жаби виповзають на берег – перед дощем;

вітряно і сиро – негода затягнеться надовго.

Фото: IStock