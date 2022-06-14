Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 червня

Сьогодні, 14 червня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 14 червня
14 червня 2022 року – 111-й день війни росії проти України. 165-й день року.
У православному календарі 14 червня – день пам’яті мученика Юстина.
Яке сьогодні свято – 14 червня
- 14 червня – Міжнародний день натуристів (нудистів). Виникла подія в США 1976 року.
- 14 червня – День кавових зерен. Особлива подія для справжніх кавоманів.
- 14 червня – Міжнародний день ванни.
- 14 червня – Всесвітній день в’язання.
- 14 червня – Всесвітній день донора крові. Подія була заснована Організацією Об’єднаних Націй 23 травня 2005 року.
- 14 червня – Міжнародний день блогера (InWeDay).
Іменини 14 червня (День ангела 14 червня)
Сьогодні іменини у Павла, Гаврила, Віри.
Події у світі 14 червня
- 1783 рік — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі засновує першу в Криму військово-морську базу, через рік її називають Севастополем;
- 1834 рік — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) отримує патент на наждачний папір;
- 1997 рік — на аукціоні «Сотбі» в Нью-Йорку примірник книги коміксів «Бетмен» (1939 року) продають за $68 500;
- 2014 рік — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збивають літак Іл-76 ВПС України (гине 49 військових, які перебували на борту);
- 2017 рік — у Лондоні займається 27 поверховий будинок 12 людей гине, близько 80 людей були поранені, а інші пропали безвісти.
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Що не можна робити 14 червня
- На Юстина не можна ставити паркан, бо згорить хата;
- Дівчатам сьогодні не бажано носити розпущене волосся;
- Не можна лінуватися;
- Не можна пити.
Прикмети 14 червня:
- схід ясний і чистий – буде хороший урожай жита;
- вранці йде дощ – до багатого врожаю льону;
- жаби виповзають на берег – перед дощем;
- вітряно і сиро – негода затягнеться надовго.
Фото: IStock