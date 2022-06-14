Чому випадає волосся і як попередити проблему

Зазвичай, у людини випадає від 50 до 100 волосин щоденно – це норма. Випадання волосся є частиною природного балансу – одні волосини випадають, а інші ростуть. Коли баланс порушується, тобто коли волосся випадає швидше, аніж росте, відбувається патологічне випадіння волосся.

Причин може бути кілька, одна з них спадковість. Якщо на вашій подушці або гребінці залишаються цілі пасма, варто звернутися до фахівця і з’ясувати, в чому справа. Випадання волосся – досить поширена проблема у сучасному світі. За такої проблеми варто здати аналіз на тиреотропний гормон, а також клінічний крові та феритин, оскільки однією з причин також вважається залізодефіцит. Проте також потрібно розібратись в причині – чому волосся випадає?

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Нестача вітамінів

Одна з найпоширеніших причин випадання волосся – нестача певних вітамінів, а саме групи B, D, жиророзчинних вітамінів і таких мікроелементів, як цинк, залізо та ін.

Нерви та недосипання

Постійна тривожність та недосипання дуже сильно впливають на випадання волосся, особливо у жінок. Іноді для вирішення такої проблеми потрібна консультація психотерапевта, а в деяких випадках навіть застосування антидепресантів. Важливо дотримуватися режиму відпочинку та сну, щоб почуватися комфортно.

Неправильне харчування

Харчування — це перше, на що слід звернути увагу на таку проблемну ситуацію. Для початку потрібно переглянути раціон щодо вмісту білків, жирів і вуглеводів (ідеальна пропорція — 1:1:4). Рекомендується вживати білок не менше 1 г на 1 кг ваги, а якщо займаєтесь спортом – 1,4-1,8 г на 1 кг ваги. Жири бажано добирати з натуральних продуктів: м’ясо, рибу, птах, горіхи. Не варто замінювати їх харчовими добавками.

До кого звертатись і що робити

Якщо ви помітили зміни у «поведінці» волосся: воно втратило блиск, пружність, або ж й взагалі випадає, не зволікайте, проконсультуйтеся з лікарем-дерматологом. Він призначить необхідні обстеження, при потребі – скерує на консультацію до суміжних спеціалістів: імунолога, гастроентеролога, ендокринолога, токсиколога, психолога, стоматолога або інших.

Під час консультації лікар призначить загальні лабораторні обстеження та таке специфічне дослідження волосся, як трихограма. Це – дослідження волосини під мікроскопом, яке найкраще розповідає про її стан, стан її кореня та в якій фазі розвитку вона перебуває.

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