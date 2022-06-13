Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 червня

Сьогодні, 13 червня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 13 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 13 червня

У православному календарі 13 червня – день пам’яті святого Веремія (Єрмія) (I) Далматського.

Яке сьогодні свято – 13 червня

13 червня у світі святкують День швейної машинки.

13 червня також Міжнародний день розповсюдження інформації про альбінізм.

13 червня в Україні відзначають День робітників легкої промисловості.

13 червня – День сонечок

У народі 13 червня – День Веремія-бобовника (Вереміїв день, День Веремія-розпрягальника).

Іменини 13 червня (День ангела 13 червня)

Сьогодні іменини у Полікарпа, Романа та Христини.

Події у світі 13 червня

13 червня 1782 року у Швейцарії зафіксували останній відомий у світі випадок страти за чаклунство. Цього дня була страчена покоївка Ганна Гельді.

13 червня 1983 року на ринок США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою “Dynatac 8000x” виробництва компанії Motorola важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.

13 червня 1983 року американський космічний зонд «Піонер-10» перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

13 червня 2014 року українські війська звільнили Маріуполь від проросійських терористів.

Що можна робити 13 червня

По можливості 13 червня варто присвятити відпочинку і дрібним домашнім клопотам.

Для садівників цей день хоч і не підходить для посадки, але вкрай важливий: він підходить для обробки фруктових дерев від шкідників.

А городники на Веремія традиційно висаджують бобові.

Вечір 13 червня найкраще присвятити посиденьками у колі сім’ї – це зміцнить стосунки і самі собою вирішаться питання, які мучили вас кілька років.

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Що не можна робити 13 червня

Цього дня 13 червня не можна сваритися та з’ясовувати стосунки.

13 червня не можна також працювати по дому та в саду.

Не рекомендується давати в борг та виносити сміття. Є велика ймовірність великих втрат, вважається, що виносите щастя з дому.

За народним повір’ям, якщо 13 червня день буде ясним, буде багато хліба.

Ранковий туман 13 червня обіцяє багато грибів.

А рясна роса говорить про майбутні сонячні дні.

Фото: IStock