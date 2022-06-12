Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 червня

Сьогодні, 12 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 12 червня
12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День червоної троянди.
Події 12 червня у світі
- 1920 — офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал в серпні 1914 року).
- 1929 — завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака «АНТ-9» конструкції Туполєва.
- 1931 — гангстер Аль Капоне і 68 його соратників були засуджені за порушення «сухого» закону.
- 1935 — Парагвай і Болівія підписали перемир’я, яке закінчило війну за Чако.
- 1935 — на студії «Brunswick Records» 17-літня Елла Фіцджеральд записала свій перший сингл з піснями «Love and Kisses» і «I’ll Chase the Blues Away».
- 1946 — останній король Італії Умберто II зрікся престолу.
- 1963 — у Нью-Йорку відбулась прем’єра фільму «Клеопатра» з Елізабет Тейлор та Річардом Бартоном у головних ролях.
- 1964 — Рада міністрів УРСР заснувала 4 наукові премії імені учених України: М.Крилова — з математики, Є.Патона — з техніки, Л.Писаржевського — з хімії, В.Юр’єва — з біології.
- 1965 — Королева Великої Британії оголосила, що учасники «The Beatles» будуть нагороджені Медаллю Британської імперії.
- 1966 — у Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича.
- 1975 — створений Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
12 червня – Преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської
День ангела сьогодні – 12 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Ісаак, Антоніна, Ян.
Прикмети на 12 червня:
- Вбивати плазунів в цей день погана прикмета. У родині будуть невдачі та хвороби.
- Павуки в цей день плетуть багато павутини – до зміни погоди.
- Чути гучний грім – незабаром прийде похолодання.
- Якщо бджоли мляві у цей день, то спека затримається.
Що не можна робити 12 червня
- Не можна вживати лайливих слів.
- Не можна братися за надто важку та марудну роботу.
- Не варто активно веселитись та влаштовувати гулянки.
Фото: IStock