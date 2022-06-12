Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 червня

Сьогодні, 12 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 12 червня

12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День червоної троянди.

Події 12 червня у світі

1920 — офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал в серпні 1914 року).

— офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал в серпні 1914 року). 1929 — завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака «АНТ-9» конструкції Туполєва.

— завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака «АНТ-9» конструкції Туполєва. 1931 — гангстер Аль Капоне і 68 його соратників були засуджені за порушення «сухого» закону.

— гангстер Аль Капоне і 68 його соратників були засуджені за порушення «сухого» закону. 1935 — Парагвай і Болівія підписали перемир’я, яке закінчило війну за Чако.

— Парагвай і Болівія підписали перемир’я, яке закінчило війну за Чако. 1935 — на студії «Brunswick Records» 17-літня Елла Фіцджеральд записала свій перший сингл з піснями «Love and Kisses» і «I’ll Chase the Blues Away».

— на студії «Brunswick Records» 17-літня Елла Фіцджеральд записала свій перший сингл з піснями «Love and Kisses» і «I’ll Chase the Blues Away». 1946 — останній король Італії Умберто II зрікся престолу.

— останній король Італії Умберто II зрікся престолу. 1963 — у Нью-Йорку відбулась прем’єра фільму «Клеопатра» з Елізабет Тейлор та Річардом Бартоном у головних ролях.

— у Нью-Йорку відбулась прем’єра фільму «Клеопатра» з Елізабет Тейлор та Річардом Бартоном у головних ролях. 1964 — Рада міністрів УРСР заснувала 4 наукові премії імені учених України: М.Крилова — з математики, Є.Патона — з техніки, Л.Писаржевського — з хімії, В.Юр’єва — з біології.

— Рада міністрів УРСР заснувала 4 наукові премії імені учених України: М.Крилова — з математики, Є.Патона — з техніки, Л.Писаржевського — з хімії, В.Юр’єва — з біології. 1965 — Королева Великої Британії оголосила, що учасники «The Beatles» будуть нагороджені Медаллю Британської імперії.

— Королева Великої Британії оголосила, що учасники «The Beatles» будуть нагороджені Медаллю Британської імперії. 1966 — у Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича.

— у Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича. 1975 — створений Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

12 червня – Преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської

День ангела сьогодні – 12 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Василь, Ісаак, Антоніна, Ян.

Прикмети на 12 червня:

Вбивати плазунів в цей день погана прикмета. У родині будуть невдачі та хвороби.

Павуки в цей день плетуть багато павутини – до зміни погоди.

Чути гучний грім – незабаром прийде похолодання.

Якщо бджоли мляві у цей день, то спека затримається.

Що не можна робити 12 червня

Не можна вживати лайливих слів.

Не можна братися за надто важку та марудну роботу.

Не варто активно веселитись та влаштовувати гулянки.

Фото: IStock