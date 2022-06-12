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Як охолодити повітря в квартирі без кондиціонера: лайфхаки

Як охолодити повітря без кондиціонера: лайфхаки як впоратися зі спекою

Ми всі так довго чекали літа, сонця та тепла, але +35 витримати можуть далеко не всі. Особливо, коли вдома немає кондиціонера, в квартирі може бути всі +38. Такий стан речей зовсім не приносить задоволення, а навпаки нервує. Крім того, сильна спека та духота небезпечна для здоров’я. Тому швидше читай наш матеріал, в ньоми мизібрали лайфхаки того, як охолодити приміщення без кондиціонера. 

Плівка на вікна

Якщо ти хочеш, щоб в квартиру потрапляло світло, але при цьому стало прохолодніше, можеш наклеїти на вікна сонцезахисну плівку. З нею тобі точно стане комфортніше.

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Штори або жалюзі

Альтернатива сонцезахисної плівки – щільні штори або жалюзі. Проте, щоб у квартирі стало краще, їх доведеться тримати закритими, поки на вулиці є сонячне світло. Тому приготуйся до того, що у тебе в квартирі може стати темно.

Як охолодити повітря без кондиціонера: лайфхаки як впоратися зі спекою

Правильне провітрювання квартири

Днем вікна відкривати не варто, адже в квартиру потрапить гаряче повітря з вулиці та легше дихати тобі не стане. Вікна краще відкривати в години, коли прохолодно. Вранці – з 4 до 8, ввечері – після 22. Якщо можеш, залишай вікна відкритими на ніч. Закривай їх до того, як на вулиці стане жарко.

Вимкнути побутову техніку

Намагайся не користуватися плитою і духовкою. Це стосується і електричного чайника, праски, кавоварки – вони нагрівають повітря. Навіть комп’ютер і телевізор варто вимкнути, коли вони не потрібні.

Як охолодити повітря без кондиціонера: лайфхаки як впоратися зі спекою

Зволоження повітря

Легке зволоження повітря допоможе полегшити ваші страждання у спеку, тут головне не перестаратись та не створити штучні тропіки. Холодна вода трохи охолодить приміщення. Перший варіант, як це зробити  – пульверизатор: набирай в нього крижану воду і розпилюй раз на годину-півтора. Другий варіант – зволожувач повітря. У нього потрібно налити крижану воду і додати лід. Можна додати краплю ефірного масла м’яти або лимона.

Як охолодити повітря без кондиціонера: лайфхаки як впоратися зі спекою

Витяжка в допомогу

Якщо тобі таки довелося готувати на плиті в спеку або приймати теплий душ, включи витяжку в кухні або у ванній. Вона прибере частину гарячого повітря і пару з приміщення.

Як охолодити повітря без кондиціонера: лайфхаки як впоратися зі спекою

Покращення роботи свого вентилятора

Сам вентилятор не охолоджує приміщення, а просто створює холодний струмінь повітря. Щоб зробити з нього подобу кондиціонера, постав перед ним пляшки з крижаною водою. Якщо є час, наповни їх на водою і заморозь: так вийде ще ефективніше.

Охолодити простирадла в холодильнику

Впевнені, що ти здивувалась, коли просчитала назву цього лайфхаку. Але такий метод справді працює. Збери декілька простирадл та поклади їх до холодильника на хвилин 30-40 або на 10-15 до морозильної камери. Після того як дістанеш їх – розвісь по дому. А, якщо тобі дуже важко спати в спеку, можеш повторити процедуру перед сном та влягтися на приємні, прохолодні простирадла.

Як охолодити повітря без кондиціонера: лайфхаки як впоратися зі спекою

Пити більше води, менше напрягатися

У спеку небезпечно перегрівати не тільки приміщення – не можна перегріватися самому. У задушливий день рекомендується знизити активність і фізичні навантаження або по можливості перенести всі справи на вечір, коли температура повітря знизиться. Періодично слід приймати прохолодний душ – так перебування в квартирі стане легшим. Одяг краще обрати з натуральних легких тканин.

Як охолодити повітря без кондиціонера: лайфхаки як впоратися зі спекою

Фото – iStock

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