Коли Трійця 2022? Дата святкування в Україні

Трійця – одне з найважливіших церковних свят для християн, яке відноситься до числа двунадесятих. Альтернативні назви – день пришестя Святого Духа або П’ятидесятниця. З назви зрозуміло, що в цю дату віруючі згадують подію, яка показала триєдність Бога – Отця, Сина і Святого Духа.

Коли Свята Трійця в 2022 році – дата

У 2022-му році Трійця відзначається 12 червня. Дата святкування щороку різна і відраховується від дати святкування Великодня. Православні об’єднують Зішестя Святого Духа і День Святої Трійці, тому відраховують 50 днів після Великодня. А католики розділяють ці релігійні події, тому визначаючи дату Трійці, відраховують сім днів після П’ятидесятниці.

Related video

Що святкують на Трійцю?

За віруваннями, на 50-й день після воскресіння Христа на його апостолів зійшов Святий Дух. Тому в народі свято називають – П’ятидесятниця. У християнстві ця подія вважається одною з найважливіших. Адже вшановують Святу Трійцю: Отця, Сина і Святого Духа.

В цю священну неділю обов’язково проводять Божественні літургії та вечірні служби, а церкви і храми прикрашають гілками зелені, які символізують Святий Дух. Напередодні, в суботу, священнослужителі поминають покійних.

Чому називається день Святої Трійці – історія

Згідно з переказами, торжество встановили святі апостоли, які були учнями Христовими. На 50-й день після того, як Господь наш воскрес, на Землю зійшов Святий Дух і з’явився в Сіонській світлиці, де всі ці дні молилися апостоли. Пізніше світлиця стала християнським храмом.

Євангеліє говорить, що після пришестя Святого Духа в учнів Христових відкрилися дивовижні здатності – вони отримали дар зцілення і прозорливості. Стали говорити на декількох мовах для того, щоб нести Слово Боже по всьому світу. З того моменту апостоли мандрували світом, розповідаючи людям про смерть Ісуса і його страждання за гріхи людства.

Офіційно свято Святої Трійці встановили у 381 році, коли в Константинополі скликали II Вселенський собор, на якому було сформульовано вчення про Трійцю. Слов’яни стали відзначати Трійцю набагато пізніше – тільки через 300 років після хрещення Русі, тобто в кінці XIII – початку XIV століть.

Традиції Трійці

У цей день заборонено працювати і займатися домашніми справами. Тому всі приготування і генеральне прибирання будинку роблять у п’ятницю.

Віруючі обов’язково йдуть на службу з зеленими гілочками або високою свіжоскошеною травою, щоб освятити її та принести в будинок частинку святості. Дехто вірить, що ці символи допоможуть уберегти будинок від злих духів.

Трійця – сімейне торжество. Тому родичі відзначають його разом за святковим столом. Прийнято, що до Трійці господиня пече коровай, який символізує добробут і процвітання роду.

Традиції Святої Трійці – що можна робити

Обов’язково сходіть до церкви та освятіть зелень, яку зібрали зранку в День Святої Трійці.

В середині букета розмістіть потрійну свічку зеленого кольору. Вона повинна горіти під час святої служби.

Напередодні Трійці заведено відвідувати кладовища та поминати померлих.

Традиції Святої Трійці – що не можна робити

На Трійцю не заведено займатися важкою роботою.

Краще не купатися у водоймах.

На Трійцю не вінчають та не влаштовують весілля. У це свято можна тільки свататися або робити заручини.

Фото – iStock