Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 червня

Сьогодні, 11 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 11 червня

11 червня — 108-й день війни Росії проти України. 162-й день року.

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Який сьогодні день – 11 червня: національні свята

Австралія : День народження королеви в Австралії.

: День народження королеви в Австралії. Данія: День народження принца Хенріка.

День народження принца Хенріка. Гондурас: День студента.

День студента. Аргентина: День сусідів. (Día del Vecino)

Події 11 червня у світі

1125 — Хрестоносці здобули перемогу над сельджуками в битві під Азазе.

Хрестоносці здобули перемогу над сельджуками в битві під Азазе. 1453 — Падіння Візантійської імперії.

— Падіння Візантійської імперії. 1474 — Папа Римський ратифікував «Вічний мир» між імперією Габсбургів і Швейцарією.

— Папа Римський ратифікував «Вічний мир» між імперією Габсбургів і Швейцарією. 1488 — Шотландські повстанці схопили й убили короля Шотландії Якова III.

— Шотландські повстанці схопили й убили короля Шотландії Якова III. 1496 — Христофор Колумб завершив свою другу подорож.

— Христофор Колумб завершив свою другу подорож. 1509 — Англійський король Генріх VIII одружився з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя. Коли виявилося, що Катерина не може народити спадкоємця престолу, Генріх розлучився з нею без згоди на те Ватикану, що привело до Протестантської реформації в Королівстві Англія.

— Англійський король Генріх VIII одружився з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя. Коли виявилося, що Катерина не може народити спадкоємця престолу, Генріх розлучився з нею без згоди на те Ватикану, що привело до Протестантської реформації в Королівстві Англія. 1580 — Іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.

— Іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес. 1742 — американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити

— американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити 1742 — У Бреслау (Вроцлав) підписаний договір, за яким Габсбурзька монархія визнала права Королівства Пруссія на Сілезію.

— У Бреслау (Вроцлав) підписаний договір, за яким Габсбурзька монархія визнала права Королівства Пруссія на Сілезію. 1770 — Джеймс Кук відкрив Великий Бар’єрний риф на узбережжі Австралії.

— Джеймс Кук відкрив Великий Бар’єрний риф на узбережжі Австралії. 1776 — Континентальний конгрес створив комітет для написання Декларації незалежності США.

— Континентальний конгрес створив комітет для написання Декларації незалежності США. 1842 — Вийшла друком поема Миколи Гоголя «Мертві душі» (одна з дат).

— Вийшла друком поема Миколи Гоголя «Мертві душі» (одна з дат). 1889 — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.

— Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець. 1895 — За маршрутом Париж — Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.

— За маршрутом Париж — Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год. 1901 — Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.

— Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії. 1915 — британські війська захопили Німецький Камерун.

— британські війська захопили Німецький Камерун. 1915 — Сербські війська захопили столицю Князівства Албанія Тирану.

— Сербські війська захопили столицю Князівства Албанія Тирану. 1918 — Казахський національний рух «Алаш» оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані.

— Казахський національний рух «Алаш» оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані. 1921 — В УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю.

— В УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю. 1926 — Кабінет міністрів Великої Британії висловив протест у зв’язку з фінансуванням СРСР страйків у Великій Британії.

— Кабінет міністрів Великої Британії висловив протест у зв’язку з фінансуванням СРСР страйків у Великій Британії. 1930 — Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м.

— Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м. 1937 — У ніч на 12 червня по «справі Тухачевского» розстріляні червоноармійські воєначальники М. М. Тухачевський, І. Е. Якір, І. П. Уборевич та інші.

— У ніч на 12 червня по «справі Тухачевского» розстріляні червоноармійські воєначальники М. М. Тухачевський, І. Е. Якір, І. П. Уборевич та інші. 1940 — Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголосили війну Королівству Італія.

— Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголосили війну Королівству Італія. 1942 — Угода між СРСР і США про принципи, вживані для взаємодопомоги у веденні війни проти агресії і про співпрацю в післявоєнний час в цілях забезпечення миру і безпеки.

1943 — Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля.

— Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля. 1951 — Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією.

— Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією. 1955 — під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених

1965 — королева Єлизавета II нагородила музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії.

— королева Єлизавета II нагородила музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії. 1965 — Рада Міністрів УРСР затвердила положення про створення Донецького державного університету.

— Рада Міністрів УРСР затвердила положення про створення Донецького державного університету. 1972 — У Нью-Йорку відбулася прем’єра скандального порнофільму «Глибоке горло» з Ліндою Лавлейс.

— У Нью-Йорку відбулася прем’єра скандального порнофільму «Глибоке горло» з Ліндою Лавлейс. 1973 — в Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній.

— в Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній. 1975 — Видобута перша нафта в Північному морі.

— Видобута перша нафта в Північному морі. 1982 — На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга «Іншопланетянин».

— На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга «Іншопланетянин». 1990 — Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам).

— Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам). 1990 — Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу.

— Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу. 1992 — У Росії прийнята державна програма приватизації. Через два місяці будуть введені в дію приватизаційні чеки, і лексикон росіян поповниться ще одним словом — «ваучер».

— У Росії прийнята державна програма приватизації. Через два місяці будуть введені в дію приватизаційні чеки, і лексикон росіян поповниться ще одним словом — «ваучер». 1992 — У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України.

— У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України. 1993 — Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга «Парк Юрського періоду».

— Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга «Парк Юрського періоду». 2002 — Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.

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Як православне (церковне) свято сьогодні

11 червня – День святого Варнави.

День ангела сьогодні – 11 червня

День янгола (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Іван, Андрій, Лука, Марія, Федот та Фелікс..

Прикмети на 11 червня:

Якщо вітер весь день дме в одному напрямку, то скоро буде дощ.

Дуже жаркий день – до поганого врожаю грибів.

Багато павуків з’явилося – до сухої погоди.

Туман вранці над землею стелиться – до ясної і спекотної погоди.

Якщо бджоли ховаються у вулику, то скоро підуть дощі.

Що не можна робити 11 червня

Прати та сушити постільну білизну в цю дату не слід.

Наші пращури вважали, що сьогодні не можна скакати по землі.

Вбити павука сьогодні – погана прикмета.

Фото: IStock