Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 червня

Сьогодні, 11 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 11 червня
11 червня — 108-й день війни Росії проти України. 162-й день року.
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Який сьогодні день – 11 червня: національні свята
- Австралія: День народження королеви в Австралії.
- Данія: День народження принца Хенріка.
- Гондурас: День студента.
- Аргентина: День сусідів. (Día del Vecino)
Події 11 червня у світі
- 1125 — Хрестоносці здобули перемогу над сельджуками в битві під Азазе.
- 1453 — Падіння Візантійської імперії.
- 1474 — Папа Римський ратифікував «Вічний мир» між імперією Габсбургів і Швейцарією.
- 1488 — Шотландські повстанці схопили й убили короля Шотландії Якова III.
- 1496 — Христофор Колумб завершив свою другу подорож.
- 1509 — Англійський король Генріх VIII одружився з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя. Коли виявилося, що Катерина не може народити спадкоємця престолу, Генріх розлучився з нею без згоди на те Ватикану, що привело до Протестантської реформації в Королівстві Англія.
- 1580 — Іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.
- 1742 — американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити
- 1742 — У Бреслау (Вроцлав) підписаний договір, за яким Габсбурзька монархія визнала права Королівства Пруссія на Сілезію.
- 1770 — Джеймс Кук відкрив Великий Бар’єрний риф на узбережжі Австралії.
- 1776 — Континентальний конгрес створив комітет для написання Декларації незалежності США.
- 1842 — Вийшла друком поема Миколи Гоголя «Мертві душі» (одна з дат).
- 1889 — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.
- 1895 — За маршрутом Париж — Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.
- 1901 — Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.
- 1915 — британські війська захопили Німецький Камерун.
- 1915 — Сербські війська захопили столицю Князівства Албанія Тирану.
- 1918 — Казахський національний рух «Алаш» оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані.
- 1921 — В УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю.
- 1926 — Кабінет міністрів Великої Британії висловив протест у зв’язку з фінансуванням СРСР страйків у Великій Британії.
- 1930 — Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м.
- 1937 — У ніч на 12 червня по «справі Тухачевского» розстріляні червоноармійські воєначальники М. М. Тухачевський, І. Е. Якір, І. П. Уборевич та інші.
- 1940 — Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголосили війну Королівству Італія.
- 1942 — Угода між СРСР і США про принципи, вживані для взаємодопомоги у веденні війни проти агресії і про співпрацю в післявоєнний час в цілях забезпечення миру і безпеки.
- 1943 — Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля.
- 1951 — Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією.
- 1955 — під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених
- 1965 — королева Єлизавета II нагородила музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії.
- 1965 — Рада Міністрів УРСР затвердила положення про створення Донецького державного університету.
- 1972 — У Нью-Йорку відбулася прем’єра скандального порнофільму «Глибоке горло» з Ліндою Лавлейс.
- 1973 — в Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній.
- 1975 — Видобута перша нафта в Північному морі.
- 1982 — На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга «Іншопланетянин».
- 1990 — Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам).
- 1990 — Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу.
- 1992 — У Росії прийнята державна програма приватизації. Через два місяці будуть введені в дію приватизаційні чеки, і лексикон росіян поповниться ще одним словом — «ваучер».
- 1992 — У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України.
- 1993 — Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга «Парк Юрського періоду».
- 2002 — Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.
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Як православне (церковне) свято сьогодні
11 червня – День святого Варнави.
День ангела сьогодні – 11 червня
День янгола (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Іван, Андрій, Лука, Марія, Федот та Фелікс..
Прикмети на 11 червня:
- Якщо вітер весь день дме в одному напрямку, то скоро буде дощ.
- Дуже жаркий день – до поганого врожаю грибів.
- Багато павуків з’явилося – до сухої погоди.
- Туман вранці над землею стелиться – до ясної і спекотної погоди.
- Якщо бджоли ховаються у вулику, то скоро підуть дощі.
Що не можна робити 11 червня
- Прати та сушити постільну білизну в цю дату не слід.
- Наші пращури вважали, що сьогодні не можна скакати по землі.
- Вбити павука сьогодні – погана прикмета.
Фото: IStock