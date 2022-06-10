Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 10 червня

Сьогодні, 10 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 10 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 10 червня

10 червня — 107-й день війни Росії проти України. 161-й день року. Всесвітній день морозива. День кулькової ручки у США.

Події 10 червня у світі

978 рік — князь Володимир сідає на київський престол;

1793 рік — у Парижі створюють перший у світі публічний зоопарк;

1865 рік — у Мюнхені відбувається прем’єра опери Рихарда Ваґнера «Тристан та Ізольда»;

1907 рік — французькі інженери брати Люм’єр винаходять спосіб друку кольорових фотографій;

1909 рік — пасажирський корабель «Славонія», що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використовує сигнал SOS;

1917 рік — у Києві розпочинає роботу I Всеукраїнський селянський з’їзд;

1918 рік — проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем);

1943 рік — угорець Ласло Біро винаходить кулькову ручку;

1984 рік — американці проводять перше успішне випробування протиракетної системи в космосі;

2003 рік — Дует «Modern Talking» знову розпадається.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

10 червня — день пам’яті Микити Сповідника.

День ангела сьогодні – 10 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Гнат, Дмитро, Денис, Микита, Захар, Макар, Павло.

Прикмети на 10 червня:

Вагітні після спілкування з красивою жінкою народять здорового і міцного малюка.

Прикмети на 10 червня кажуть, що чоловік сьогодні може піти на зраду і втратити після цього чоловічу силу.

Сни, які сьогодні сняться – не збуваються.

Якщо день на Микиту тихий, то урожай культур буде хорошим.

Що не можна робити 10 червня

У цей день не варто говорити з незнайомцями, адже наші предки вірили, що так можна накликати біду на свою родину.

10 червня не варто лихословити та лаятися, бо так можна нашкодити врожаю,

Предки вірили, що 10 червня не варто економити на рідних і близьких, щоб ціле літо не ходити в злиднях.

Предки вірили, що 10 червня не варто економити на рідних і близьких, щоб ціле літо не ходити в злиднях. Не можна ходити босоніж по росі.

Не можна заздрити та бажати чужого.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею.

Фото: IStock