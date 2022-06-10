Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 10 червня

Сьогодні, 10 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 10 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 10 червня
10 червня — 107-й день війни Росії проти України. 161-й день року. Всесвітній день морозива. День кулькової ручки у США.
Події 10 червня у світі
- 978 рік — князь Володимир сідає на київський престол;
- 1793 рік — у Парижі створюють перший у світі публічний зоопарк;
- 1865 рік — у Мюнхені відбувається прем’єра опери Рихарда Ваґнера «Тристан та Ізольда»;
- 1907 рік — французькі інженери брати Люм’єр винаходять спосіб друку кольорових фотографій;
- 1909 рік — пасажирський корабель «Славонія», що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використовує сигнал SOS;
- 1917 рік — у Києві розпочинає роботу I Всеукраїнський селянський з’їзд;
- 1918 рік — проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем);
- 1943 рік — угорець Ласло Біро винаходить кулькову ручку;
- 1984 рік — американці проводять перше успішне випробування протиракетної системи в космосі;
- 2003 рік — Дует «Modern Talking» знову розпадається.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
10 червня — день пам’яті Микити Сповідника.
День ангела сьогодні – 10 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Гнат, Дмитро, Денис, Микита, Захар, Макар, Павло.
Прикмети на 10 червня:
- Вагітні після спілкування з красивою жінкою народять здорового і міцного малюка.
- Прикмети на 10 червня кажуть, що чоловік сьогодні може піти на зраду і втратити після цього чоловічу силу.
- Сни, які сьогодні сняться – не збуваються.
- Якщо день на Микиту тихий, то урожай культур буде хорошим.
Що не можна робити 10 червня
- У цей день не варто говорити з незнайомцями, адже наші предки вірили, що так можна накликати біду на свою родину.
- 10 червня не варто лихословити та лаятися, бо так можна нашкодити врожаю,
Предки вірили, що 10 червня не варто економити на рідних і близьких, щоб ціле літо не ходити в злиднях.
- Не можна ходити босоніж по росі.
- Не можна заздрити та бажати чужого.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею.
Фото: IStock