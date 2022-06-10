Як витягти кліща у людини? Що робити, якщо вкусив кліщ

Як витягнути кліща в людини, потрібно знати кожному, адже укус кліща може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, як енцефаліт і бореліоз. Під час прогулянки на вулиці, особливо неподалік трави, великих насаджень дерев і кущів, підхопити кліща дуже легко. У такому разі потрібно діяти швидко та обережно.

Зазвичай, потрапивши на шкіру людини, паразит близько 30 хвилин шукає місце, де присосатися. Тому за цей період можна легко його виявити.

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Частини тіла, які полюбляють кліщі:

пах;

підколінні западини;

ліктьові западини;

пахви;

ділянки за вухом;

скронева і потилична зони;

голова.

Найліпше у випадку потрапляння паразита під шкіру людини – звернутися до лікаря. Але якщо вам доведеться видаляти кліща самостійно в домашніх умовах, користуйтеся інструкціями, наведеними нижче.

Як витягнути кліща за допомогою нитки

1. Візьміть міцну нитку та зробіть невелику петлю.

2. Затягніть петлю якомога ближче до хобота кліща.

3. Обережно дістаньте паразита повільними рухами уверх та в різні сторони.

Як видалити кліща, використовуючи шприц

1. Знайдіть звичайний шприц, зріжте його нижню частину з місцем, де має кріпитися голка.

2. Прикладіть отриманий предмет до шкіри так, щоб паразит був під поверхнею шприца.

3. Тягніть поршень, поки кліщ не вилізе.

Як витягнути кліща пінцетом

1. Візьміть пінцет та обхопіть комаху біля голови.

2. Тримайте пінцет перпендикулярно до поверхні шкіри та повертайте його навколо своєї осі.

3. Викручуйте паразита за або проти годинникової стрілки.

Якщо пінцета немає, таку операцію можна здійснити руками, попередньо обгорнутими марлею чи бинтом.

Як видалити кліща за допомогою олії

Додайте на місце ушкодження кілька крапель рослинної олії. Це перекриє комасі доступ до кисню і вона задихнеться.

За словами лікарів, цей метод є недієвим, адже ймовірність смерті паразита невелика. А за час вашого очікування він може отруїти вас.

Що робити після видалення кліща

Після успішного видалення комахи зі шкіри ретельно вимийте місце укусу милом і продезинфікуйте. Коли рана висохне – змастіть її йодом, також не забудьте помити руки. Уважно огляньте тіло, адже інколи якась частина паразита може залишитися в шкірі.

Якщо самостійно видалити кліща не вийшло або на тілі з’явилися почервоніння, запалення чи свербіння, негайно зверніться до лікаря! У випадку, якщо після процедури кліщ залишився живим, потрібно його спалити або кинути в окріп. Повертати його на вулицю не варто, адже інші люди також можуть стати жертвами.

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За матеріалами fakty

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