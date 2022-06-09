Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 9 червня

Сьогодні, 9 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 9 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Фінансовий гороскоп на червень 2022: прогноз для всіх знаків зодіаку

Related video

Який сьогодні день – 9 червня

9 червня — Міжнародний неофіційний день друзів, Міжнародний день акредитації, Всесвітній день пам’яті домашніх тварин, Міжнародний день архівів чи cвято архіваріуса, День Дональда Дака.

Події 9 червня у світі

1534 — Жак Картьє відкрив річку Св. Лаврентія.

— Жак Картьє відкрив річку Св. Лаврентія. 1786 — У Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво.

— У Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво. 1866 — метеорит «Княгиня» — упав на Закарпатті

— метеорит «Княгиня» — упав на Закарпатті 1822 — У США запатентована штучна щелепа.

— У США запатентована штучна щелепа. 1889 — На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам’ятник.

— На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам’ятник. 1898 — Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років.

— Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років. 1920 — відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро, у тому числі Миколаївський ланцюговий міст.

— відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро, у тому числі Миколаївський ланцюговий міст. 1934 — На екранах уперше з’явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.

— На екранах уперше з’явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак. 1984 — У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.

— У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака. 1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.

— Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м. 1994 — Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан).

— Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан). 2009 — Українська прем’єра та кінотетральний реліз фільму «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ

Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Яке православне (церковне) свято сьогодні

9 червня — день пам’яті священномученика Терапонта, єпископа Сардійського

День ангела сьогодні – 9 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван Анастасія, Людмила, Діана.

Прикмети на 9 червня:

Ліс шумить в безвітряну погоду — до дощу.

На сході сонця дуже душно — буде дощ найближчим часом

Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари пропадають — наступного дня буде ясна погода

Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна своє щастя з хати вимести.

Що не можна робити 9 червня

Сон проти 9 червня не порожній. Він вам щось пророкує. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.

Цього дня не можна нікому заздрити і сваритися.

Не можна підмітати хату.

Фото: IStock