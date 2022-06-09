Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 9 червня

Сьогодні, 9 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 9 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 9 червня
9 червня — Міжнародний неофіційний день друзів, Міжнародний день акредитації, Всесвітній день пам’яті домашніх тварин, Міжнародний день архівів чи cвято архіваріуса, День Дональда Дака.
Події 9 червня у світі
- 1534 — Жак Картьє відкрив річку Св. Лаврентія.
- 1786 — У Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво.
- 1866 — метеорит «Княгиня» — упав на Закарпатті
- 1822 — У США запатентована штучна щелепа.
- 1889 — На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам’ятник.
- 1898 — Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років.
- 1920 — відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро, у тому числі Миколаївський ланцюговий міст.
- 1934 — На екранах уперше з’явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.
- 1984 — У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.
- 1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.
- 1994 — Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан).
- 2009 — Українська прем’єра та кінотетральний реліз фільму «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
9 червня — день пам’яті священномученика Терапонта, єпископа Сардійського
День ангела сьогодні – 9 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван Анастасія, Людмила, Діана.
Прикмети на 9 червня:
- Ліс шумить в безвітряну погоду — до дощу.
- На сході сонця дуже душно — буде дощ найближчим часом
- Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари пропадають — наступного дня буде ясна погода
- Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна своє щастя з хати вимести.
Що не можна робити 9 червня
- Сон проти 9 червня не порожній. Він вам щось пророкує. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.
- Цього дня не можна нікому заздрити і сваритися.
- Не можна підмітати хату.
Фото: IStock