Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 8 червня

Сьогодні, 8 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 8 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 8 червня

8 червня — 105-й день війни Росії проти України. 159-й день року.

Related video

Фінансовий гороскоп на червень 2022: прогноз для всіх знаків зодіаку

Який сьогодні день – 8 червня: національні свята

Карелія: День Республіки Карелія

Події 8 червня у світі

1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України.

— Петра Дорошенка обрано гетьманом України. 1783 — Розпочалося виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільше відоме історії вулканічне виверження, що привело до тисяч жертв.

— Розпочалося виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільше відоме історії вулканічне виверження, що привело до тисяч жертв. 1815 — завершився Віденський конгрес.

— завершився Віденський конгрес. 1815 — Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.

— Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського. 1824 — Канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни.

— Канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни. 1827 — заснований грязьовий курорт Саки.

— заснований грязьовий курорт Саки. 1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.

— Американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос. 1915 — Казимир Малевич створив свій перший «Чорний квадрат» (загалом відомі 4 авторські варіанти).

— Казимир Малевич створив свій перший «Чорний квадрат» (загалом відомі 4 авторські варіанти). 1918 — проголошена Грузинська Демократична Республіка.

— проголошена Грузинська Демократична Республіка. 1919 — в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.

— в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км. 1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі).

— Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі). 1928 — Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.

— Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію. 1934 — У СРСР прийнятий закон «про зраду батьківщині», що передбачав колективну відповідальність членів родини.

— У СРСР прийнятий закон «про зраду батьківщині», що передбачав колективну відповідальність членів родини. 1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.

— Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці. 1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.

— Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру. 1949 — Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла «1984».

— Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла «1984». 1965 — Американські компанії «Фрито-Лей» і «Пепсі-Кола» злилися, утворивши компанію «PepsiCo».

— Американські компанії «Фрито-Лей» і «Пепсі-Кола» злилися, утворивши компанію «PepsiCo». 1966 — У СРСР засноване Товариство охорони пам’ятників історії і культури.

— У СРСР засноване Товариство охорони пам’ятників історії і культури. 1967 — у Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакували американський корабель «ЮСС Ліберті» (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні.

— у Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакували американський корабель «ЮСС Ліберті» (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні. 1988 — З радянським екіпажем у космос полетів перший болгарин — Олександр Александров.

— З радянським екіпажем у космос полетів перший болгарин — Олександр Александров. 1989 — У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28.

— У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28. 1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.

— Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів. 1999 — вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ

Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Як православне (церковне) свято сьогодні

8 червня – День пам’яті апостола Карпа..

День ангела сьогодні – 8 червня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Ядвіга.

Прикмети на 8 червня:

Жаби голосно квакають, варто очікувати дощів найближчим часом.

Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

Багато комарів – до теплих, але дощових днів. Багато цвіркунів – до посухи.

Що не можна робити 8 червня

Не можна підмітати підлогу після заходу сонця, бо в родині будуть хворіти.

Не варто вирушати в поїздку, змінювати роботу чи квартиру. День принесе багато несподіванок, здебільшого неприємних.

Не можна конфліктувати.

Також краще утриматися від великих покупок.

Фото: IStock