Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 8 червня

Сьогодні, 8 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 8 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 8 червня
8 червня — 105-й день війни Росії проти України. 159-й день року.
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Який сьогодні день – 8 червня: національні свята
- Карелія: День Республіки Карелія
Події 8 червня у світі
- 1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України.
- 1783 — Розпочалося виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільше відоме історії вулканічне виверження, що привело до тисяч жертв.
- 1815 — завершився Віденський конгрес.
- 1815 — Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.
- 1824 — Канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни.
- 1827 — заснований грязьовий курорт Саки.
- 1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.
- 1915 — Казимир Малевич створив свій перший «Чорний квадрат» (загалом відомі 4 авторські варіанти).
- 1918 — проголошена Грузинська Демократична Республіка.
- 1919 — в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.
- 1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі).
- 1928 — Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.
- 1934 — У СРСР прийнятий закон «про зраду батьківщині», що передбачав колективну відповідальність членів родини.
- 1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.
- 1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.
- 1949 — Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла «1984».
- 1965 — Американські компанії «Фрито-Лей» і «Пепсі-Кола» злилися, утворивши компанію «PepsiCo».
- 1966 — У СРСР засноване Товариство охорони пам’ятників історії і культури.
- 1967 — у Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакували американський корабель «ЮСС Ліберті» (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні.
- 1988 — З радянським екіпажем у космос полетів перший болгарин — Олександр Александров.
- 1989 — У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28.
- 1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.
- 1999 — вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.
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Як православне (церковне) свято сьогодні
8 червня – День пам’яті апостола Карпа..
День ангела сьогодні – 8 червня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Ядвіга.
Прикмети на 8 червня:
- Жаби голосно квакають, варто очікувати дощів найближчим часом.
- Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.
- Багато комарів – до теплих, але дощових днів. Багато цвіркунів – до посухи.
Що не можна робити 8 червня
- Не можна підмітати підлогу після заходу сонця, бо в родині будуть хворіти.
- Не варто вирушати в поїздку, змінювати роботу чи квартиру. День принесе багато несподіванок, здебільшого неприємних.
- Не можна конфліктувати.
- Також краще утриматися від великих покупок.
Фото: IStock