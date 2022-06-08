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Що не можна робити на Трійцю

Трійця 2022: що не можна робити

Трійця 2022 відзначається 12 червня. Всі знають, що це одне з головних християнських свят. В матеріалі Нового каналу розповідаємо, що можна, а що не можна робити на Трійцю.

Вітання з Трійцею

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Що не можна робити на Трійцю?

  1. Не можна працювати і прибирати будинок. Це вважається гріхом.
  2. Не можна стригтися, плести, в’язати, вишивати.
  3. Не можна займатися земляними роботами. Це особливо сувора заборона, адже цього дня Трійця вважалася іменинницею, і її не можна було турбувати.
  4. Не можна купатися в річках і озерах. Для цієї заборони існує повір’я: русалка може вийти на сушу і забрати з собою на дно водойми людину.
  5. Не можна влаштовувати весілля, це погана прикмета. При цьому можна свататися.
  6. Не можна одному ходити до лісу або в поле. В народі вірять, що на Трійцю приходять міфічні істоти – мавки і русалки. З ними краще не зустрічатися.
  7. Не можна відчувати і проявляти негативні емоції. Варто утримуватися від сварок, конфліктів, претензій, заздрості та образ у цей святковий день.

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Що можна робити на Трійцю?

  • Обов’язково сходіть до церкви та освятіть зелень, яку зібрали зранку в День Святої Трійці.
  • На Трійцю сушать віники для лазні. Вважається, що вони будуть мати цілющу силу.
  • В середині букета розмістіть потрійну свічку зеленого кольору. Вона повинна горіти під час святої служби.
  • Напередодні Трійці заведено відвідувати кладовища та поминати померлих.
  • На Трійцю заведено прикрашати храми зеленню. Підлогу встилають травою, ікони прикрашають квітами та молодими гілками дерев.

Фото – iStock

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