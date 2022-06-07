Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 7 червня

Сьогодні, 7 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 7 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 7 червня
7 червня — 104-й день війни росії проти України. 158-й день року. Всесвітній день безпеки харчових продуктів. День відеомагнітофона.
Події 7 червня у світі
- Україна: День відеомагнітофона. Вперше цей прилад був винайдений 1956 року і з того часу користувався широкою популярністю, поки його не витіснили смартфони і персональні комп’ютери. Перші ж відеомагнітофони для домашнього використання випустили 1969 року.
- Україна і світ: День сонцезахисних окулярів. Перші скляні окуляри ― із зеленим склом зробив англієць Джон Ескот. Ці окуляри мали покращувати зір, проте, виявили інший ефект ― відбивання яскравого світла. Сучасні сонцезахисні окуляри були винайдені в 1930-х роках для захисту очей військових льотчиків від шкідливих сонячних променів. Форма оправи була названа «авіатори».
- Україна і світ: Всесвітній день безпеки харчових продуктів.
- Італія та світ: День шоколадного морозива.
- Аргентина: День журналіста.
- Перу: День прапора.
- Мексика: День свободи вираження.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
7 червня — Третє віднайдення голови святого Іоанна Хрестителя.
День ангела сьогодні – 7 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван, Григорій, Семен, Микита, Федір, Степан, Олена, Ксенія, Оксана.
Прикмети на 7 червня:
- На горобині багато квітів – буде врожай хліба.
- Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.
- Пізній колір горобини обіцяє довгу осінь.
- Багато роси – до хорошого урожаю.
- Велика роса – до врожаю конопель та льону.
- На Івана не можна робити операції на печінці, полоти моркву і цибулю.
- Дитина, зачата під цей день, виросте ледачою і неповороткою.
Що не можна робити 7 червня
- Перед далекою дорогою або перед походом у ліс чи в гори, не можна нічого зашивати.
- Залишений на ніч немитий посуд – до сварки у сім’ї.
- Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат.
- Сон з 6 на 7 червня віщий, але виповниться не скоро.
- Сновидіння, що приснилося вдень 7 червня, здійсниться через шість місяців. Не варто про нього комусь розповідати.
Фото: IStock