Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 червня

Сьогодні, 6 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 6 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 6 червня
6 червня — Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, День Йо-йо, День журналіста.
Події 6 червня у світі
- Україна: День журналіста — професійне свято працівників засобів масової інформації України. Встановлене Указом Президента України від 25 травня 1994 року, в якому вказано, що День журналіста щорічно відзначається в день вступу Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів (1992).
- Швеція: Національне свято Королівства Швеція. День Шведського прапора.
- Тайвань: День інженера.
- Аргентина: День інженерної справи.
- Австралія: День штату Квінсленд.
- Болівія: День вчителя.
- Південна Корея: День пам’яті.
- Казахстан: День фінансової поліції. (1994).
- Чилі: Національний день торгівлі. (Día Nacional del Comercio).
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
6 червня — святої блаженної Ксенії Петербурзької.
День ангела сьогодні – 6 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Григорій, Олена, Іван, Оксана, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.
Прикмети на 6 червня:
- Якщо шипшина зацвіла – заморозків більше не буде.
- Якщо цього дня дощить — буде багато грибів.
- Жаби ввечері голосно квакають – погода завтра буде хороша.
- Нема роси – чекайте дощу, сильна роса – очікуйте вітру.
Що не можна робити 6 червня
- У слов’ян дата 6 червня вважалася однією з найбільш несприятливих в році. На цей день намагалися не планувати важливих справ, оскільки вони не матимуть успіху.
- Сьогодні можна з легкістю можна стати жертвою шахрайства, тож варто уникати розмов із незнайомими людьми.
- Не бажано цього дня вирушати у подорожі чи поїздки.
Фото: IStock