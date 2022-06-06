Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 червня

Сьогодні, 6 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 6 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Фінансовий гороскоп на червень 2022: прогноз для всіх знаків зодіаку

Related video

Який сьогодні день – 6 червня

6 червня — Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, День Йо-йо, День журналіста.

Події 6 червня у світі

Україна : День журналіста — професійне свято працівників засобів масової інформації України. Встановлене Указом Президента України від 25 травня 1994 року, в якому вказано, що День журналіста щорічно відзначається в день вступу Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів (1992).

: День журналіста — професійне свято працівників засобів масової інформації України. Встановлене Указом Президента України від 25 травня 1994 року, в якому вказано, що День журналіста щорічно відзначається в день вступу Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів (1992). Швеція : Національне свято Королівства Швеція. День Шведського прапора.

: Національне свято Королівства Швеція. День Шведського прапора. Тайвань : День інженера.

: День інженера. Аргентина : День інженерної справи.

: День інженерної справи. Австралія : День штату Квінсленд.

: День штату Квінсленд. Болівія : День вчителя.

: День вчителя. Південна Корея : День пам’яті.

: День пам’яті. Казахстан : День фінансової поліції. (1994).

: День фінансової поліції. (1994). Чилі: Національний день торгівлі. (Día Nacional del Comercio).

Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ

Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Яке православне (церковне) свято сьогодні

6 червня — святої блаженної Ксенії Петербурзької.

День ангела сьогодні – 6 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Григорій, Олена, Іван, Оксана, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.

Прикмети на 6 червня:

Якщо шипшина зацвіла – заморозків більше не буде.

Якщо цього дня дощить — буде багато грибів.

Жаби ввечері голосно квакають – погода завтра буде хороша.

Нема роси – чекайте дощу, сильна роса – очікуйте вітру.

Що не можна робити 6 червня

У слов’ян дата 6 червня вважалася однією з найбільш несприятливих в році. На цей день намагалися не планувати важливих справ, оскільки вони не матимуть успіху.

Сьогодні можна з легкістю можна стати жертвою шахрайства, тож варто уникати розмов із незнайомими людьми.

Не бажано цього дня вирушати у подорожі чи поїздки.

Фото: IStock