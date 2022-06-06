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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 червня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 6 червня

Сьогодні, 6 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 6 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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6 червня — Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, День Йо-йо, День журналіста.

Події 6 червня у світі

  • Україна: День журналіста — професійне свято працівників засобів масової інформації України. Встановлене Указом Президента України від 25 травня 1994 року, в якому вказано, що День журналіста щорічно відзначається в день вступу Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів (1992).
  • Швеція: Національне свято Королівства Швеція. День Шведського прапора.
  • Тайвань: День інженера.
  • Аргентина: День інженерної справи.
  • Австралія: День штату Квінсленд.
  • Болівія: День вчителя.
  • Південна Корея: День пам’яті.
  • Казахстан: День фінансової поліції. (1994).
  • Чилі: Національний день торгівлі. (Día Nacional del Comercio).

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 Прикмети на 6 червня:

  • Якщо шипшина зацвіла – заморозків більше не буде.
  • Якщо цього дня дощить — буде багато грибів.
  • Жаби ввечері голосно квакають – погода завтра буде хороша.
  • Нема роси – чекайте дощу, сильна роса – очікуйте вітру.

Що не можна робити 6 червня

  • У слов’ян дата 6 червня вважалася однією з найбільш несприятливих в році. На цей день намагалися не планувати важливих справ, оскільки вони не матимуть успіху.
  • Сьогодні можна з легкістю можна стати жертвою шахрайства, тож варто уникати розмов із незнайомими людьми.
  • Не бажано цього дня вирушати у подорожі чи поїздки.

Фото: IStock

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