Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 4 червня

Сьогодні, у суботу 4 червня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 4 червня 2022 року, що можна робити в цей день, а що не можна, читайте у матеріалі.

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4 червня православні відзначають день пам’яті мученика Василиска (Василисків день, Васильковий день) та мученика Іоанна-Володимира.

Яке сьогодні свято – 4 червня

4 червня у всьому світі – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

4 червня також відзначають Міжнародний день боротьби з карієсом.

Також 4 червня – Міжнародний день спойлерів та День пончика

4 червня – День обіймів з кішками, тож у вас є законний привід особливо міцно сьогодні тиснути свого улюбленця.

Іменини 4 червня (День ангела 4 червня)

Сьогодні 4 червня святкують іменини Василиск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія та Любов.

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Події у світі цього дня 4 червня

4 червня 1039 Генріх III коронований королем Німеччини.

4 червня 1817 року урядовим указом Одесі надано статус вільного міста.

4 червня 1878 Османська імперія передала Великобританії управління островом Кіпр.

4 червня 1917 року у Колумбійському університеті (м. Нью-Йорк) вперше вручили Пулітцерівську премію.

4 червня 1925 року засновано автомобільний концерн “Крайслер”.

4 червня 2010 року відбувся перший запуск ракети-носія «Фелкон-9» із мису Канаверал.

Що не можна робити 4 червня

4 червня не можна давати гроші в борг і позичати речі

4 червня не радять сіяти і садити – все заросте волошками

За традицією 4 червня – День Ярила, бога природи. І щоб задобрити його, будинки та молоді берізки прикрашала різнокольоровими стрічками.

За народними повір’ями, якщо вранці 4 червня голосно співають птахи, буде ясна погода.

Поява туману у Василисков день говорить про те, що літо буде грибним.

Фото: IStock