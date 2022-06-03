Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 червня

Сьогодні, 3 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 3 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 3 червня

3 червня — Всесвітній день велосипеда.

Події 3 червня у світі

1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;

— о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста; 1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву;

— війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву; 1638 — почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;

— почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина; 1768 — взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти;

— взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти; 2006 — Чорногорія проголосила незалежність;

— Чорногорія проголосила незалежність; 2017 — почала діяти соціальна мережа Ukrainians.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

3 червня — День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени, Володимирської ікони Божої Матері.

День ангела сьогодні – 3 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.

Прикмети на 3 червня:

Якщо цього дня дощить — осінь буде дощовою.

Падає дощ з градом, то 3 грудня буде сніжити.

Комахи гудять – до хорошої погоди.

Зозулі кують – до потепління.

Що не можна робити 3 червня

Не можна відмовлятись, якщо хтось просить про допомогу;

Не можна їсти жирну їжу;

Не можна виходити з дому без потреби.

Фото: IStock