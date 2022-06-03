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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 червня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 червня

Сьогодні, 3 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 3 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Події 3 червня у світі

  • 1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;
  • 1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву;
  • 1638 — почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;
  • 1768 — взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти;
  • 2006 — Чорногорія проголосила незалежність;
  • 2017 — почала діяти соціальна мережа Ukrainians.

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 Прикмети на 3 червня:

  • Якщо цього дня дощить — осінь буде дощовою.
  • Падає дощ з градом, то 3 грудня буде сніжити.
  • Комахи гудять – до хорошої погоди.
  • Зозулі кують – до потепління.

Що не можна робити 3 червня

  • Не можна відмовлятись, якщо хтось просить про допомогу;
  • Не можна їсти жирну їжу;
  • Не можна виходити з дому без потреби.

Фото: IStock

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