Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 3 червня

Сьогодні, 3 червня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 3 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 3 червня
3 червня — Всесвітній день велосипеда.
Події 3 червня у світі
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
3 червня — День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени, Володимирської ікони Божої Матері.
День ангела сьогодні – 3 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.
Прикмети на 3 червня:
Що не можна робити 3 червня
Фото: IStock