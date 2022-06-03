З Днем журналіста: вітання з Днем журналіста 2022

Щороку 6 червня в Україні святкують День журналіста. І у цей день, як ніколи раніше, хоочеться подякувати українським та іноземним журналістам, які продовжують працювати в умовах війни, доносити правду про російську агресію та відкривати світу очі. Хтось доносить новини з передової, хтось спілкується з людьми з окупованих територій, хтось повідомляє повістку дня зі студії, хтось пояснює та дає поради на сайтах та через соціальні медіа. Робота журналіста може бути різною, але усіх них об’єднує одна мета – боротьба на інформаційному фронті та підтримка бойового духу українців. Новий канал дякує своїм колегам в Україні та по всьому світу за їхню важливу роботу та вітає журналістів з професійним святом. Ми також підготували вітання до Дня журналіста в картинках, віршах та прозі для усіх охочих привітати знайомих журналістів чи улюблені ЗМІ у їхніх сооціальних мережах. Зберігай та вітай своїх з Днем журналіста.
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Вітаю з святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!
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Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
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Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір’ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви – капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: “Хвала!”
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Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
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Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
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Оригінальний вірш
Журналісти! Вас сьогодні
Ми привітати раді,
Нехай роботою благородною
Залишається Правда,
Репортаж від Істини,
Інтерв’ю у Чесності,
Ваш почесний обов’язок – нести
Світло сучасності!
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Вітаю з Днем журналістів України! Бажаю, щоб у вашій журналістській братії панували розуміння і повагу, бажаю взаємодопомоги і вірної підтримки один одного в діяльності. Нехай ні політика, ні релігія, ні уряд, ні інші фактори сучасного життя не зможуть перешкодити дотримуватися загальних принципів і солідарності журналістів.
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Я вітаю тебе з Днем журналіста України і хочу сказати, що такі люди як ти допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається у світі. Спасибі тобі за наші знання і за те, що ми вільно орієнтуємося в сучасному житті.
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З нагоди професійного і свята – Дня журналіста. Миру і добра, злагоди і достатку зичимо Вам, шановні друзі, натхнення та творчих звершень у вашій благородній діяльності. Нехай Ваша праця завжди знаходить любов та повагу в серцях людей.