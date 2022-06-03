З Днем журналіста: вітання з Днем журналіста 2022

Щороку 6 червня в Україні святкують День журналіста. І у цей день, як ніколи раніше, хоочеться подякувати українським та іноземним журналістам, які продовжують працювати в умовах війни, доносити правду про російську агресію та відкривати світу очі. Хтось доносить новини з передової, хтось спілкується з людьми з окупованих територій, хтось повідомляє повістку дня зі студії, хтось пояснює та дає поради на сайтах та через соціальні медіа. Робота журналіста може бути різною, але усіх них об’єднує одна мета – боротьба на інформаційному фронті та підтримка бойового духу українців. Новий канал дякує своїм колегам в Україні та по всьому світу за їхню важливу роботу та вітає журналістів з професійним святом. Ми також підготували вітання до Дня журналіста в картинках, віршах та прозі для усіх охочих привітати знайомих журналістів чи улюблені ЗМІ у їхніх сооціальних мережах. Зберігай та вітай своїх з Днем журналіста.

Привітання з Днем журналіста у картинках

Привітання з Днем журналіста у віршах

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Вітаю з святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

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Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

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Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір’ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви – капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: “Хвала!”

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

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Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

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Оригінальний вірш

Журналісти! Вас сьогодні

Ми привітати раді,

Нехай роботою благородною

Залишається Правда,

Репортаж від Істини,

Інтерв’ю у Чесності,

Ваш почесний обов’язок – нести

Світло сучасності!

Привітання з Днем журналіста у прозі

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Вітаю з Днем журналістів України! Бажаю, щоб у вашій журналістській братії панували розуміння і повагу, бажаю взаємодопомоги і вірної підтримки один одного в діяльності. Нехай ні політика, ні релігія, ні уряд, ні інші фактори сучасного життя не зможуть перешкодити дотримуватися загальних принципів і солідарності журналістів.

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Я вітаю тебе з Днем журналіста України і хочу сказати, що такі люди як ти допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається у світі. Спасибі тобі за наші знання і за те, що ми вільно орієнтуємося в сучасному житті.

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З нагоди професійного і свята – Дня журналіста. Миру і добра, злагоди і достатку зичимо Вам, шановні друзі, натхнення та творчих звершень у вашій благородній діяльності. Нехай Ваша праця завжди знаходить любов та повагу в серцях людей.