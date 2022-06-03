Трійця 2022: що не можна робити

Трійця 2022 відзначається 12 червня. Всі знають, що це одне з головних християнських свят. В матеріалі Нового каналу розповідаємо, що можна, а що не можна робити на Трійцю.

Вітання з Трійцею

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Що не можна робити на Трійцю?

Не можна працювати і прибирати будинок. Це вважається гріхом. Не можна стригтися, плести, в’язати, вишивати. Не можна займатися земляними роботами. Це особливо сувора заборона, адже цього дня Трійця вважалася іменинницею, і її не можна було турбувати. Не можна купатися в річках і озерах. Для цієї заборони існує повір’я: русалка може вийти на сушу і забрати з собою на дно водойми людину. Не можна влаштовувати весілля, це погана прикмета. При цьому можна свататися. Не можна одному ходити до лісу або в поле. В народі вірять, що на Трійцю приходять міфічні істоти – мавки і русалки. З ними краще не зустрічатися. Не можна відчувати і проявляти негативні емоції. Варто утримуватися від сварок, конфліктів, претензій, заздрості та образ у цей святковий день.

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Що можна робити на Трійцю?

Обов’язково сходіть до церкви та освятіть зелень, яку зібрали зранку в День Святої Трійці.

На Трійцю сушать віники для лазні. Вважається, що вони будуть мати цілющу силу.

В середині букета розмістіть потрійну свічку зеленого кольору. Вона повинна горіти під час святої служби.

Напередодні Трійці заведено відвідувати кладовища та поминати померлих.

На Трійцю заведено прикрашати храми зеленню. Підлогу встилають травою, ікони прикрашають квітами та молодими гілками дерев.

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