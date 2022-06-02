Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 2 червня

Сьогодні, 2 червня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 2 червня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у нашому матеріалі.

2 червня 2022 року – четвер. 99-й день війни Росії проти України. 153-й день року.

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Іменини 2 червня

2 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій, а також Євген.

Церковне свято 2 червня

2 червня в церковному календарі – Вознесіння Господнє. Велике церковне свято, яке завжди припадає на четвер і святкуєтся на 40-й день після Великодня. Згідно з Новим Завітом, коли Христос воскрес із мертвих, він ще 40 днів перебував на землі, розповідав своїм послідовникам про Царство Небесне та готував їх до прийняття благодаті Святого Духа. Коли наступив 40-й день, Ісус зібрав своїх послідовників на горі Елеон (неподалік Єрусалиму), де дав останні настанови, а потім вознісся на небо до свого Батька.

Події у світі 2 червня

455 рік — вандали захоплюють Рим, після чого грабують його протягом двох тижнів;

1537 рік — спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнає індіанців людьми з душами і забороняє перетворення їх на рабів;

1652 рік — під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромлюють армію Речі Посполитої на чолі з М. Калиновським;

1851 рік — штат Мен (США) першим вводить на своїй території “сухий закон”;

1857 рік — Джеймс Ґіббс з Вірджинії отримує патент на однониткову стіжкову швейну машинку;

1859 рік — на острові Хонсю (Японія) засновують місто Йокогама;

1896 рік — італієць Ґульєльмо Марконі отримує патент на радіо;

1918 рік — Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнають владу гетьмана в Україні;

1924 рік — американський Конгрес надає громадянство усім американським індіанцям;

1946 рік — внаслідок проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідують монархію і проголошують створення Італійської Республіки;

1953 рік — проходить коронація Єлизавети ІІ, королеви Великої Британії;

2010 рік — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно приймають законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголошують День пам’яті жертв Голодомору.

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Качки часто пірнають – до дощів.

Багато шишок на ялинці – до хорошого врожаю огірків.

Бджоли літають великим роєм – до дощу, поодинці – до сухої погоди.

Якщо вранці багато роси, то на наступний день буде холодно.

Що не можна робити 2 червня

Якщо хочете, щоб збувся сьогоднішній сон – не розповідайте його нікому.

У цей день не можна їсти рибу.

Лікувати зуби в цей день не варто – таке лікування не буде вдалим. Краще відкласти похід до стоматолога на інший день.

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Фото: IStock