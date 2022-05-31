Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 31 травня

Сьогодні, 31 травня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 31 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у нашому матеріалі.
За православним календарем 31 травня – день пам’яті мученика Феодота Корчемника (Феодота Анкірського, Федота Овсянікова) та семи дів мучениць: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Матрони та Іулії.
І на честь свята ми зібрали список найяскравіших фільмів із блондинками у головних ролях.
Тонка іронія: 10 цитат відомих блондинок про любов і стосунки
Іменини у цей останній день весни у Давида, Ісаака, Матрони, Павла, Семена, Фаїни, Федота, Крістіни, Юлії, Андрія, Дениса, Петра, Олександра та Клавдії.
Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ
31 травня, в день Федота Овсянікова закохані можуть провести нескладний обряд, щоб зміцнити свої стосунки. Міцно взявшись за руки, пара повинна тричі обійти навколо дуба, і їхні відносини, за повір’ями, стануть такими ж міцними, як це дерево. Тому вибирайте дуб побільше!
А якщо ви досі не знайшли свою половинку, сьогодні ви маєте шанс зустріти своє кохання. ШЦі стосунки будуть міцними та тривалими.
Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям
За повір’ями, коли в цей день чутно, як голосно кує зозуля, це до спекотної погоди.
А якщо увечері 31 травня захід сонця буде червоним, чекайте вітряних днів.
Фото: IStock