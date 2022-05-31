Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 31 травня

Сьогодні, 31 травня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 31 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у нашому матеріалі.

За православним календарем 31 травня – день пам’яті мученика Феодота Корчемника (Феодота Анкірського, Федота Овсянікова) та семи дів мучениць: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Матрони та Іулії.

Свята 31 травня у світі

31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну (World No Tobacco Day), який започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у 1988 році.

31 травня також святкують Всесвітній день боротьби з нерівністю

А ще в останній весняний день своє «професійне» свято відзначають «світлі голови»: 31 травня – Міжнародний день блондинів та блондинок.

І на честь свята ми зібрали список найяскравіших фільмів із блондинками у головних ролях.

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Іменини 31 травня

Іменини у цей останній день весни у Давида, Ісаака, Матрони, Павла, Семена, Фаїни, Федота, Крістіни, Юлії, Андрія, Дениса, Петра, Олександра та Клавдії.

Події у світі 31 травня

31 травня 1815 року було оголошено про створення Нідерландського королівства.

Цього дня в 1859 році був вперше запущений годинник на Біг-Бені

У 1868 році 31 травня під Парижем, у парку Сен-Клу, пройшла перша у світі велогонка.

31 травня 1879 року в Берліні запрацювала перша у світі електрична залізниця і було запущено перший електропоїзд.

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Що можна робити 31 травня

31 травня, в день Федота Овсянікова закохані можуть провести нескладний обряд, щоб зміцнити свої стосунки. Міцно взявшись за руки, пара повинна тричі обійти навколо дуба, і їхні відносини, за повір’ями, стануть такими ж міцними, як це дерево. Тому вибирайте дуб побільше!

А якщо ви досі не знайшли свою половинку, сьогодні ви маєте шанс зустріти своє кохання. ШЦі стосунки будуть міцними та тривалими.

Що не можна робити 31 травн

В цей день не варто рубати дерева і навіть колоти дрова

31 травня не можна витрачати великі суми, особливо на покупки

У цей день 31 травня не рекомендується ремонтувати одяг або взуття.

31 травня не варто стригти волосся та нігті

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Якщо ви зібралися звільнитися з роботи або розпочати нову справу, оберіть для цього інший день, 31 травня вкрай небезпечно приймати важливі рішення, пов’язані з кар’єрою.

Також у цей день у жодному разі не можна викидати залишки їжі. Зберіть акуратно те, що залишилося після трапези та віддайте домашнім тваринам.

За повір’ями, коли в цей день чутно, як голосно кує зозуля, це до спекотної погоди.

А якщо увечері 31 травня захід сонця буде червоним, чекайте вітряних днів.

Фото: IStock